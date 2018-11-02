鑫科靶材進軍新市場、新應用 明年靶材成長上看10%

中鋼 (2002) 集團旗下鑫科 (3663) 靠著中鋼集團的核心技術，站穩靶材市場，鑫科今日舉行上櫃以來首次法說會，董事長吳志昌表示，由於靶材生產需要精密控制，目前鑫科為市場上少數可以以一條龍方式生產靶材的廠商，目前靶材營收占比已經超過三成，今年貢獻約 7 億元，明年目標成長 5-10%，為未來重要的成長動能。吳志昌提到，公司靶材應用以平面顯示器為主，國內四大面板廠皆為公司客戶，然因面板需求下滑，未來目標將轉移至半導體市場，希望以封裝、LED 等半導體周邊產業開始打入，逐步跨入半導體市場。



而在平面顯示器部分，吳志昌也指出，雖目前台灣產業成長趨緩，但中國面板產業開始興起，雖鑫科非紅色供應鏈，但因民營、台資的面板廠越來越多，也讓公司逐步提升中國市佔率，由於鑫科靶材品質穩定，因此目前面板新廠多數為鑫科客戶，訂單能見度已達明年上半年，明年中國的營收、毛利率皆將優於今年表現。



然吳志昌也提到，靶材產業要端看學習曲線及終端市場需求而定，然目前受到中美貿易戰影響，終端客戶需求也因此受到影響，因此未來將以「故本求新」為策略方向，除了精實管理、降低成本外，也將積極佈局新產品、新應用及新市場，明年則預計將與日本廠商進行策略合作，在當地進行後端加工，藉此降低物流費用，擴展日本營收貢獻。

