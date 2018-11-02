〈美控聯電竊機密〉美光回應表示欣慰

美國司法部周四起訴福建晉華與聯電 (2303-TW)，涉嫌共謀竊取美記憶體大廠美光 (Micron) 的商業機密。對此，美光今 (2) 日回應，對美國司法部決定就竊取美光智財權的刑事犯罪行為提起訴訟表示欣慰。

美國司法部周四發表聲明表示，將對聯電、福建晉華及台灣美光的 3 名前員工，提起涉嫌竊取營業秘密、經濟間諜及其它相關罪名訴訟，該 3 名美光前員工為原總經理陳正坤、工程技術人員何建廷和王永明。

針對美國司法部起訴福建晉華與聯電部分，美光科技高級副總裁 Joel Poppen 表示，美光數十年來，投入數十億美金開發自主智慧財產權，美國司法部的舉措再次表明盜竊營業秘密的犯罪行為，將會得到公正處理，對美國司法部決定就竊取美光智慧財產權的刑事犯罪行為提起訴訟表示欣慰。

在此之前，美光曾於去年 12 月向美國加州北區聯邦地方法院提起民事訴訟，控告聯電和晉華竊取侵占美光營業秘密行為。而後在今年 1 月時，聯電與晉華在中國福建省對美光中國子公司提起訴訟，指控其侵犯聯電和晉華的專利。

今年 7 月時，福建福州市中級人民法院通知美光科技 2 家中國子公司，針對聯電與晉華提起的專利侵權訴訟案件，已批准向其裁定初步禁令。由於該法院並未給予美光陳述和辯護機會，因此美光已請求該法院重新考慮其裁定。

不過，美光強調，此次訴訟所涉專利並非有效專利，美光產品並未侵犯所涉專利，聯電和晉華的訴訟完全不具備法理依據。