中鋼前三季獲利235億元 賺贏去年全年 累計稅前EPS 1.5元

中鋼 (2002-TW) 今 (25) 日公布第三季自結損益，單季稅前盈餘 97.14 億元，季增 28%，每股稅前盈餘 0.62 元，累計前三季稅前盈餘 235.94 億元，賺贏去年全年，年增 59%，每股稅前盈餘約 1.5 元。

中鋼第三季營收 1027.32 億元，季增 2.4%、年增 16%，營益率 9.95%，季增 1.21 個百分點、年增 4.51 個百分點，稅前盈餘 97.14 億元，季增 28%、年增 129%，每股稅前盈餘 0.62 元。

累計中鋼前三季營收 2964.46 億元，年增 15%，營益率 8.44%，稅前盈餘 235.94 億元，超越去年全年的稅前盈餘 234.03 億元，年增 59%，每股稅前盈餘約 1.5 元。

中鋼指出，下半年起煤炭、鐵礦砂的價格雖然有反彈的趨勢，但因第三季盤價也有調漲，抵銷原料走揚的影響，在產銷量成長下，同步帶動獲利翻揚。

進入第四季，受惠大陸限產，以及美中貿易戰的轉單效益漸漸浮現，有利中鋼接單情形，在盤價續漲之下，可望推升第四季營運維持高檔，累計中鋼今年碳鋼銷售量為 833.6 萬公噸，內銷比率為 71%。

而中鋼 11 月 23 日也將公布第一季盤價，外界擔心鋼市景氣出現反轉，明年第一季盤價恐下跌，但中鋼認為，在大陸限產以及鋼鐵需求成長下，樂觀看待明年首季盤價依舊有撐。