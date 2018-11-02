台股反彈週漲4.44% 上市公司總市值單週增加1.26兆

台股隨美股反彈，本週漲幅 4.4%，截至今 (2) 日為止，全體上市公司總市值達 29 兆 8,661.74 億元，比起 10 月 26 日增加 1 兆 2,688.93 億元，增幅約 4.44%。

證交所表示，11 月 2 日發行量加權股價指數收盤為 9,906.59 點，較上週 (10 月 26 日) 的 9,489.18 點上漲 417.41 點, 漲幅 4.40%，台灣 50 指數收盤為 7,643.57 點，上週上漲 362.81 點，漲幅 4.98%，寶島股價指數收盤為 11,261.05 點，較上週的 10,756.75 點上漲 504.30 點，漲幅約為 4.69%。

以產業別指數來看，漲幅以電機機械類指數上漲 9.31% 為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌 2.97% 為最大，未含金融類指數上漲 362.97 點，漲幅約為 4.58%, 未含電子類指數上漲 397.84 點，漲幅約 2.90%，未含金融電子類指數上漲 312.11 點, 漲幅約為 2.70%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額 6,217.39 億元，全體上市股票成交金額 5,532.80 億元, 股票成交量週轉率為 1.48%。

其中成交金額前三名分別為，電子零組件類 1,465.98 億元，占全體上市股票交易金額 26.50%、半導體類 1,164.39 億元，占全體上市股票交易金額 21.05%，光電類 659.72 億元，占全體上市股票交易金額 11.92%。

在成交量週轉率方面，前三名產業分別為，電子零組件類 6.39%、光電類 3.14% 與半導體類 2.95%。

