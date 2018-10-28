〈觀察〉鋼市明年景氣將面臨翻轉？ 三面向看中鋼首季盤價

鋼市近來出現雜音，市場傳下游接單需求趨緩，恐導致今年以來暢旺的鋼鐵市況出現翻轉，中鋼明年首季盤價可能走跌，不過，從終端需求、原料價格走勢、以及大陸減產率等三個面向來看，均呈現向上態勢，有助支撐盤價，應不至出現瞬間翻轉情形。

市場傳，中鋼下游業者接單狀況不順，恐導致向上由中鋼下單力道減弱，11 月底將開出的下季盤價恐出現鬆動情形，但中鋼認為，以世界鋼鐵協會 (WSA) 對明年全球鋼鐵需求量預估值，從 0.7% 翻升到 1.4%，仍顯示各國鋼鐵需求穩定增長。

然而，近 2 年中國大陸過年前備貨力道強勁，年後續求更逐年成長，2016 年中國大陸鋼品社會庫存國年後來到 1600 萬噸，但上半年結束剩 1000 萬噸，2017 年過年後庫存達 1900 萬噸，第二季結束也僅剩 1000 萬噸，從 600 萬到 900 萬噸，年增 5 成，去化力道驚人。

中鋼主管認為，在美中貿易戰開打之下，中國大陸勢必加強內需基礎建設需求，刺激經濟成長，也將導致終端需求大增，對明年首季需求仍樂觀看待。

此外，大陸今年冬季限產令雖非全面禁產，但實施範圍擴大，加上時間延長，法人預估，減產率狀況預估不會比去年低，加上在內需市場支撐下，近年大陸主要鋼廠首季開出的月盤價漲多跌少，也將成為此次中鋼開盤的觀察趨勢。

另從原料方面來看，煉鋼用的煤炭以及鐵礦砂近來價格走揚，依照中鋼預估，第四季煤的價格將較第三季季增 1 成、鐵礦砂增 6%，第四季盤價因僅微漲，恐無法完全反應原料漲幅。

中鋼主管進一步指出，隨環保意識抬頭，對高品質精煉媒的需求大增，煤未來報價恐易漲難跌，而鐵礦砂也反映出終端市場需求，價格估也將同步走揚，在原料呈現上漲格局下，也將有助支撐盤價表現。