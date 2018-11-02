【華冠投顧】盤中大怒神，下週繼續彈?

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

早盤大盤首根 5 分 K 出現 139 億大量，盤中洗刷之後，尾盤收最高，小時線 KD 也持續鎖在鈍化區內，雖然大盤剛好收在月線下一點，但接下來就是如我之前所說，強勢反彈就是看季線，但是若中途出現反彈結束的徵兆還是要留意，而空頭裡的強勢反彈，漲勢往往比多頭時的漲勢還要兇猛，從這三天的 OTC 應該就能感受到，短短三天漲了接近 7%，因此還是要再次提醒，若要作空切記要等雙壓出現，風險空間可以控制的情況下才進場，不要看到漲多就想要空，會很容易被強嘎上去，而今天來說最誇張的莫過於今天盤中的被動元件集體急殺後又急拉，2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂、6173 信昌電，四檔一度從漲停板附近在半小時內殺到幾乎平盤，國巨甚至翻黑，最後雖然只有華新科收漲停，但是也讓大家紮紮實時玩了一次大怒神。

而大盤的看法不變，9740 站上後結束強空勢進入反彈勢，反彈就是大彈小彈不彈，目前看進入強彈的機會越來越大，提醒大家搶反彈如搶錢，有搶到沒搶到都要跑，作空一樣暫時不建議，真的覺得沒把握，空手也是一種選擇。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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