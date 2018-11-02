台股盤後—尾盤急拉收高站回9900點 周線上漲逾400點中止連4黑

台股今 (2) 日受美股反彈激勵以紅盤開出，惟開盤不久隨即受到台積電翻黑影響，而後在電子三雄同站回多方下，指數成功翻紅，並上攻站回 9900 點，盤中指數震盪幅度加劇，一度回測 9800 點關卡，股王大立光隨後漲幅擴大，加上台積電再度翻紅，指數尾盤成功急拉至今日最高點，終場上漲 61.85 點、以 9906.59 元作收，成功站回 9900 點關卡，成交量 1521.3 億元，為 10/12 以來最大量；周線中止連四黑，大漲超過 400 點。

台股今日上市類股中，電纜指數表現最強勁、漲幅為 3.28%，其次為光電指數上漲 2.55% 的，盤面除塑膠、食品、百貨、生醫、網通、油燃指數收黑外，其餘指數均收紅，其中又以油燃指數跌幅最重、為 1.14%。

店頭市場今日開高走高，終場上漲 1.52%，以 118.5 點作收，成功收復月線，成交量為 373 億元；本周已連續 5 日收紅。上櫃指數部分全數收紅，其中又以半導體族群最為強勢，大漲 3.4%，其次為上漲 2.21% 的電子族群。

電子三雄部分，台積電今日股價在平盤上下震盪，盤中兩度翻黑，終場小漲 0.42%，以 236.5 元作收，站回月線，周線成功收紅；大立光今日股價開低震盪走高，盤中漲幅雖稍微收斂，惟尾盤漲幅擴大，終場上漲 190 點、以 3525 元作收，成功站回 3500 元關卡並收復月線；鴻海今日股價也開低走高，站回 80 元關卡，上漲 1.38%、以 81 元作收，創波段新高。

被動元件族群部分，今日股價震盪劇烈，龍頭廠國巨盤中一度逼近漲停價 381 元，而後下殺翻黑，終場小跌 0.43%；華新科以漲停價 157.5 元作收；華容、大毅大漲超過 6%，信昌電上漲超過 3%，奇力新、禾伸堂上漲逾 1%，日電貿與智寶也收紅。

記憶體族群今日也再度受惠記憶體大廠美光 (Micron) 股價大漲，旺宏盤中攻上漲停價 19.55 元，華邦電、南亞科大漲超過 3%，宇瞻也上漲 2%，宜鼎、威剛同步收紅。

國泰證期分析師蔡明翰指出，今日新台幣大幅升值，顯示資金明顯流入，後續外資表現將出現明顯偏多情況，另一方面，受惠前 2 日美股大漲，亞股也跟進，有機會持續延續反彈格局，雖然 10 月國際股市下挫是受到美中貿易戰影響，但美國總統川普已透露雙方將協商，預期短線台股仍有機會上攻，挑戰上方萬點關卡。