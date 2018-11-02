【華冠投顧】台股軋空又誘空、月線之上仍可期

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2337 旺 宏：

帶量站上月線，下周若能守在月線之上，仍有機會表現。

2049 上 銀：

股價今天續強向上，波段漲幅已大，留意後續修正。

2481 強 茂：

帶量直接開在月線之上，下周有機會挑戰季線。

6182 合 晶：

連漲多日、量價小乖離、下周將沿月線震盪整理。

6150 撼 訊：

今天爆量鎖住漲停、後續不排除挑戰季線

#一分鐘盤勢概況：

受到美國費城半導體指數大漲所帶動，台股今天量能進一第放大，雖月線反壓仍在，但尾盤買盤收到最高價。如果下周四之前，指數可以守住 10/31 長紅的一半，那麼大盤將會直搗季線。這當中會遇到 10/11 的長黑空方缺口，因此量能必須持續維持在均量之上，爾後若出現 2000 億以上的多方量，大盤才有可能重回多方的趨勢，否則季線反壓將會是中期的多方終點。

今天強勢族群，仍舊是集中在漲價族群身上，不過午盤過後多數被動元件個股，出現上沖下洗的情況，國巨一度從大漲翻黑到平盤之下，除了多單出場之外，也吸引了不少空單進場佈局。因目前市場上看空的人不在少數，所以漲價題材不能排除出現「誘空」的可能性。此外，後續多方個股，不妨觀察連續三天上漲，個股成交量能連三日增加的個股，下周拉回都可多加留意。

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