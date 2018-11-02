【永豐期貨】台指選擇權盤後－量增價漲 台股收復9900點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 84 點至 9872 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 34.59 點，電子期逆價差縮至 - 0.2 點，金融期逆價差縮至 - 7.18 點。現貨部分，三大法人買超 51.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2527 口至 12638 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 4288 口至 37977 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 280 口至 4753 口。

週四川普與習近平的通話順利，貿易摩擦顯露曙光，激勵美股走揚，三大指數漲幅均超過 1% 以上，激勵週五亞洲股市普遍呈現跳高開出，不過由於美股盤後蘋果公司宣布 2019 年起停止公布個別產品銷量，引發市場揣測成長衰退疑慮，蘋果電子盤股價下挫，使蘋概股開高後收斂漲幅，台股也一度因台積電為首的權值股拉回而翻黑，不過午盤後陸港股市與美股電子盤同步大漲，台股多檔權值股也出現大量買單湧入推升指數翻紅，終場加權指數上漲 61.85 點或 0.63%，收在 9906.59 點，成交量能 1526.44 億，較前一日增加 236.81 億。技術面觀察，週五日 K 連五紅站上 9900 關卡，5 日線與 10 日線呈黃金交叉，但目前臨近月線反壓，短線收復萬點關卡機率較小，後續仍須密切關注中美關係以及美國大選選後的資金動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.99 升至 1.07，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 18.15% 降至 17.66%，賣權平均隱含波動率由 22.75% 降至 22.15%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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