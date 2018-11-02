【華冠投顧】川普若將鮑威爾『炒魷魚』，這對美元來說是利空！？

美國 10 月非農就業數據，即將出爐的此刻，市場選擇出脫美元多頭部位。周四，美元指數由高位區 96.98 直接下盪目前來到 96.02 上下，跌幅高達 1%。另外，近日消息指出，川普可能在此次選舉之後，將鮑威爾『炒魷魚』，這也是昨日美元賣壓原因之一。

12 月美元指數，後市持續觀測支撐區 95.92 上下之支撐力道如何？該區若摜破，將有機會下看下一關卡 95.40 上下。

下週二 11/06 美國中期選舉，市場將受選舉結果影響，預期波動將增大。綜合民調分析指出，共和黨此次保住參議院多數議席之機率高達 80% 之上；若成真，可能會引發後續兩黨在行政等關鍵問題上的嚴重分歧，這對美元來說屬利空，續觀測其後續發展。

今日即將公佈，美國 10 月季調後非農就業人口變動數據，預期值 19.5 萬人，比前值 13.4 高，續鎖定。

道瓊指數目前多市力道持續，可觀測下方 25066-24962 支撐區，該區若遭摜破，才具有轉弱之機。

加權指數，今日持續上攻，上方之初步反壓區可觀察 9918-10051 之區間；此區站上，則具有翻多之機。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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