騰訊強漲9%領軍 恒指大漲4.21% 創7年來最大單日漲幅

港股恒生指數今 (2 日) 開高走高位，午後出現直線向上，尾盤守住漲勢。在騰訊強漲 9.29% 帶領之下，恒指收盤大漲 4.21%，報 26486 點，創近 7 年最大單日漲幅。

港股國企指數全天上漲 3.97%，報 10687 點，大市成交港幣 1703 億元。

美股週四 (1 日) 收高，道瓊指數過去 3 個交易日共上漲近 940 點，強勁的財報與國際貿易緊張局勢緩解的可能性，提振了市場信心，也幫助港股全天居高不下。在類股方面，幾乎全線走強，保險、汽車、銀行、半導體等漲幅居前。

重磅藍籌股表現優異，萬洲國際漲 13.6%，舜宇光學科技漲 10.2%，中國生物製藥漲 10.9%，騰訊控股漲 9.29%，吉利汽車漲 11.7%。航空股也全面起飛，中國南方航空漲超 13% 領漲，東方航空漲 12.6%，中國國航漲 12.4%。

恆生指數線走勢圖 (近二個月以來表現) 圖片來源：Sina

星展財富管理高級投資策略師李振豪表示，大陸接連有救市政策出爐，加上美元回軟，為港股提供反彈條件，如果美國期中選舉結果按民調顯示，由民主黨贏得眾議院控制權，不排除恒指在大選後可挑戰 26500 點。

美中領導人可望就貿易問題直接會談，更是近日利多中最主要的焦點。華盛資本證券高級分析師 Louis 表示，這則新聞助全球股市全面走高，加上美元由高點回落，A 股市場走強，讓港股一改 10 月的低迷，11 月兩個交易日累計推高近 1400 點。