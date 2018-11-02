〈財報〉受騰訊音樂稅務「助攻」Spotify 轉虧為盈

全球最受歡迎的付費音樂串流媒體公司 Spotify (SPOT-US) 週四 (1 日) 公布，第 3 季度高端用戶增長 5%，而收入和毛利率基本符合市場預期。

Spotify 於 4 月份在紐約證券交易所 NYSE 首次上市美國，因過去一個月中受到了美股亂流的波及，主要科技股遭全球拋售，使 Spotify 股價一個月來也下跌約 20%，週四 (1 日) Spotify 收盤股價下跌 5.70% 來到每股 141.16 美元。

Spotify 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

曾多次虧損的 Spotify 去年與中國騰訊音樂互換股份成為合作夥伴，而今年應能在美國上市的騰訊音樂給予了 Spotify 一次性 1.25 億歐元的稅務優化，使 Spotify 最後轉虧為盈。

該公司稱，月訂閱付費客戶，也佔收入的 90%，從截至 6 月的季度的 8300 萬增加到 8700 萬人次。 最新結果與分析師調查的平均預測相符。

整體而言，總用戶成長至 1.91 億人次，此數目包含了免費用戶。

展望全年，Spotify 預計全年美國用戶落在 1.99 億人至 2.06 億人，分析師則預估 2.08 億人。

Spotify 最新一季財報顯示：

營收年增 31% 至 13.52 億歐元 (約 15.4 億美元)，高於預測值 13.3 億歐元。

毛利較上一季的 22.3% 成長至 25.3%，高於預測值的 24.9%。

Spotify 預計，將僱用更多工程師、增加研發費用、並增加紐約倫敦等地的辦公室。目前公司全球員工約 4000 人。