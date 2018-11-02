官媒鬆口：網遊非洪水猛獸 騰訊應聲大漲 ADR彈8.3%

《人民日報》昨 (1) 日發文談網上遊戲，指網遊並非天生就是洪水猛獸，其危害只是在於「沉迷」，文章論調令投資人憧憬大陸為了提振經濟及股市，有意放生騰訊 (0700-HK)，股價應聲起漲，收報港幣 277.8 元。

在美股掛牌的騰訊 ADR，美東時間週四 (1 日) 延續 H 股漲勢，收報 37.18 美元(折合港幣 291.26 元)，上漲 8.3%，較 H 股漲 13.46 元或 + 4.8%。

圖：google

《人民日報》的文章指出，青少年沉迷手機遊戲的原因是多方面的，其中包括家長無意識到遊戲成癮的危害，學校、教師與家長溝通不夠；同時部分企業和工商個體，以出租手機、出賣成年人身份證號等方式，誘導青少年沉迷遊戲，非法獲取經濟利益，在逐漸滋生的遊戲熱上「加了一把火」，令惡劣影響愈演愈烈。

文章強調「若因為害怕沉迷網遊，而盲目排斥網絡的做法也是要不得的」。大陸官媒這次對網遊的態度明顯較以前放軟。

騰訊也十分配合，昨在微信公眾號宣佈，由昨天起旗下遊戲《王者榮耀》用戶強制公安實名校驗的範圍將進一步擴大，有關工作將在其他省級行政區分６期依次進行，目標於 11 月內完成全中國的覆蓋。

公司表示，《王者榮耀》用戶在當地強制公安實名校驗啟動後，若遊戲賬號未能通過強制公安實名校驗，將會禁止登錄。健康系統的其他新功能目前也正在緊張開發中，預計近期將陸續上線。

繼北京於 10 月 25 日成為騰訊首個啟動強制公安實名校驗的城市後，覆蓋範圍已擴至天津、南京等 8 個地區。

「《王者榮耀》健康系統」是由騰訊自行研發推出的一項移動遊戲防沉迷措施。根據系統規定：12 周歲以下 (含 12 周歲) 未成年人每天在《王者榮耀》中限玩 1 小時(同時每日 21:00 至次日 8:00 之間禁玩)，12 周歲以上未成年人每天限玩 2 小時，超出時間後將被強制下線，當天不能再玩。

騰訊表示，未來將把旗下更多遊戲產品接入公安權威數據平台，進一步擴大健康系統的覆蓋範圍，不斷探索各項新技術的應用，通過在網路遊戲事先 (成長守護平台)、事中(健康系統)、事後(客服主動服務) 等環節的不斷完善，構建全方位保護未成年人健康上網的良性閉環。