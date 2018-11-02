微醫大灣區協作平台成立 期三地醫療互補有無

「微醫大灣區協作平台」今日於珠海成立，該平台以互聯網、大數據、人工智能等資訊科技驅動，搭建連通粵港澳三地醫療服務，目前已連接廣東及香港地區79家醫院、1萬多名醫生，建立了32個互聯網醫聯體、數10個專科協作聯盟及500家藥診店網點，並在大灣區內成立了9個微醫灣區城市服務基地。

該協作平台於今年初啟動籌備，公司董事長兼首席執行官廖杰遠稱公司第一期投資額為2億人民幣，目前進度約在50%，未來隨著產業投入增多會逐步追加投資額。他又指，該協作平台往後每個月都會公佈一批新上線的醫療機構，接下來的12月2日便會發佈一批，包括有份投資微醫的新創建（00659-HK）旗下醫療機構也會在這之列。

廖杰遠又指，微醫大灣區協作平台打造了線下90分鐘和線上90秒兩個健康圈，平台可發揮提供高效服務、醫療機構協作以及人才培養的三大功用。互聯網醫療被認為是下一個互聯網風口，包括已上市的平安好醫生（01833-HK）等互聯網醫療平台層出不窮，廖杰遠稱微醫有全然不同於其他互聯網醫療平台之處，微醫可與醫院系統深度連接數據共享，線下線上緊密協同，提供門戶APP入口、大灣區獨立入口以及老年人專線三個入口。平台亦會發行大灣區健康卡，居民醫療紀錄等均會有嚴格保密。

目前香港僅有一家醫院參與微醫協作平台，香港醫院管理局前主席、微醫大灣區協作平台主席胡定旭表示，現階段已完成技術與平台準備工作，正待更多香港醫療機構和名醫加入。而該平台旨在促進三地醫療聯動，互補有無，為大灣區居民提供更為便利的就醫環境和更好的醫療服務。他又舉例香港目前中醫師供不應求，而香港居民未來亦可藉此平台尋求更多內地名中醫的診療。

至於微醫的上市計劃，此前公司曾透露旗下HMO健康管理組織業務主體會考慮在香港上市，而微醫雲業務則可能於內地上市。廖杰遠今日指，兩地的上市計劃或可以同時推進，而公司目前運營良好，現金儲備充裕，亦不會受當下大環境低迷而影響公司上市時間進度，會擇合適時機上市。

文：鄒舒惠