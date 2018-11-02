全球升息循環壓力 香港房市違約件數大增至36起

隨著 Fed 今年 3 度升息並且計畫於年底再升息 1 碼，引領全球房市升息周期同步到來，房市表現也出現差異。房價收入一度為全球之冠的香港，在 2018 年下半年走勢轉向熄火，而美國房市在強勁基本面支撐之下，於升息循環持續的同時觸頂，並進行高位盤整。

根據香港房地產數據網站 Dataelements 表示，截至 10 月底，香港已出現 36 起購屋違約案例，與去年整體僅 9 起的數字相比大幅增加了不少，顯示購屋者對於房市未來信心消退，加上香港房市成交量大幅腰斬，房市價格呈現高位走低的趨勢。

根據中原領先指數，香港二手房指數從 8 月最高的 188.64 下滑至 184.77，跌幅超過 2%，在此之前房價已連漲 27 個月。儘管跌幅不大，但市場普遍擔憂下跌趨勢一旦開啟，情況將可能超出預期，尤其美國 Fed 升息仍在繼續，未來香港無論是房市或資本市場，都將面臨巨大壓力。

瑞銀估計，未來 1 年香港房價將下跌 10%，花旗預測今年下半年就會走跌 7%，中信里昂證券則預期下跌 15%，並下調香港地產股評級至「減持」。

持續的升息壓力也為美國房市帶來影響，根據美國房地產商聯合會調查顯示，美國二手房屋購買量年減 4.1%，已呈現連續 7 個月下跌的態勢；8 月份美國 20 大城市房價指數漲幅為 5.49%，不如預期漲幅 5.8%，並且與 7 月相比，房價微跌 0.02%。

然而近 10 年來，量化寬鬆政策加上經濟強勢反彈，美國 20 個大城市房價漲幅已超過 50%，房價已回到次貸危機前的最高水平，相較 20 多年前日本樓市崩盤後，至今仍未回到當初水平，說明了強勁基本面為了美國房市帶來繁榮保證。