重量級地王流標！財團出價保守 香港房市現警訊

香港本財政年度重量級地王、山頂文輝道豪宅地皮流標收場。值得留意是，過去每次市場出現流標，皆反映當時房市出現轉勢或正值低谷，故流標對房市絕對是一個負面信號。

山頂文輝道地皮可建樓面 404306 方呎，綜合業界估計，文輝道地皮估值約港幣 243 億至 485 億元，預計每方呎樓面地價約港幣 6 萬至 12 萬元，堪稱「地王中的地王」。

不過，地王「登基」前卻不敵大環境轉變，香港地政總署昨 (16) 日宣告項目流標，原因是財團出價未達到政府底價。

該項目上週五 (12 日) 截標，當時吸引 5 家香港財團競標，包括新地 (0016-HK)、長實 (1113-HK)、恒地 (0012-HK)、嘉華 (0173-HK)；另外，九倉 (0004-HK)、新世界發展 (0017-HK)、南豐、華懋、信置 (0083-HK) 及中海外 (0688-HK) 則合組財團競標，市場當時對地皮反應都相當樂觀，未料以流標作收。

值得留意的是，這次競標財團包括 4 家香港主要大型地產商，流標意味他們出價都相當保守，對後市或是另一個警號。

業界人士推測，可能發展商的出價「低得恐怖」，政府擔心公佈標價對市場造成更大衝擊，所以即使冒着被批評無透明度的風險，亦不公佈標價。

資料顯示，上一次官地流標是在 2016 年 1 月 25 日，當時推出元朗凹頭用地，可建樓面 367569 方呎，當時正值房市低潮，根據香港差估署房價指數，2015 年 10 月至 2016 年 3 月期間房價累跌約 11.3%。

由於流標對於目前市況屬極為負面信號，政府昨日於新聞稿中亦罕見大篇幅為流標提出說明，指政府的政策目標是為市場提供穩定和持續的土地供應，以回應社會對房屋、商業及商貿用地的需求，這目標不會因為個別土地的招標結果而受影響。

香港政府強調不會就投標者的出價作出揣測，會在適當時候推出山頂文輝道用地的安排。

時隔 2 年再有官地流標，令測量師大感意外。美聯測量師行董事林子彬表示，山頂地皮位屬極罕有之大型超豪宅項目，惟投資額之大亦屬歷史新高，風險相對較高。

這次流標也反映政府、發展商之間對空置稅影響的落差。近期市況波動，加上政府規定項目 5 年內建成物業，以及空置稅等措施，使發展商及財團出價上趨向審慎。

今年下半年，香港房價晦暗未明，房價指數於 8 月更出現 2 年多以來首次回落，令人擔心這次「流標」或會加速房市下跌的速度，成為這波跌市的無形推手。