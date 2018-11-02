今年次低 10月美國ISM製造業指數連續兩個月遜於預期

在創下十四年多新高後，美國製造業的一項重要先行指標連續兩個月下降幅度超出市場預期。

美國供應管理協會（ISM）10 月 1 日周一公布，10 月美國 ISM 製造業指數為 57.7，繼 9 月之後再度低於市場預期值 59。9 月該指數獲得 59.8，跌落 8 月所創的逾十四年高位。

這是美國 ISM 製造業指數連續 26 個月高於榮枯分水嶺 50，顯示美國製造業持續擴張。不過，10 月該指數值已是今年以來第二低水平，僅次於 4 月獲得的年內最低值 57.3。

分項指數之中，就業指數和新訂單指數均低於預期，物價支付指數在 9 月創去年 11 月新低後重回 70 上方，終止了四個月連跌。

10 月 ISM 製造業就業指數 56.8，前值 58.8。

10 月 ISM 製造業物價支付指數 71.6，預期 69，前值 66.9。

10 月 ISM 製造業新訂單指數 57.4，前值 61.8。

同時公布的 9 月營建支出零增長，符合市場預期，8 月增速由 0.1% 上修為 0.8%。

ISM 製造業指數公布後，美元指數跌幅重新擴大至 0.73%，一度跌至 96.38，觸及美股開盤前獲得的日低，後迅速回到 96.40 上方。

受貿易消息刺激，離岸人民幣約十分鐘內漲約百點，收復 6.93。