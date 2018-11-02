〈美中重啟對話〉盼美中貿易戰停火 傳川普要求內閣草擬協議

根據《彭博社》報導，美國總統川普希望能在本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上，與中國國家主席習近平，達成貿易協議，讓貿易戰得以「停火」；為此，他已要求內閣成員，起草相關條款。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

《彭博社》週五 (2 日) 引述知情人士說法，稱川普希望能在 G20 峰會上，和習近平達成貿易協議，並要求內閣成員，起草相關條款。

消息來源透露，川普期盼，這項貿易協議，可讓持續升級的貿易戰「停火」；許多政府機構，都參與了草擬條款的工作。

川普和習近平預計於月底 (11 月 30 日至 12 月 1 日) 的 G20 峰會見面；《彭博社》先前引述不具名消息來源說法指出，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加徵關稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元 (川普稱達 2670 億美元)，包括蘋果、Nike 等知名品牌商品，都難逃影響。

川普要求內閣草擬美中貿易協議的消息，使人民幣兌美元匯率應聲走揚；台北時間週五下午 2 點 19 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.20%，至 6.9093。