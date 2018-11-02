李小加指港成新經濟上市首選 「獨角獸推手」華興資本屢獲大行看好

近日，港交所（00388-HK）行政總裁李小加指，香港已「絕對成為內地新經濟上市的首選地」，半年來新經濟股份在港上市的宗數已超越美國，融資總額更是選擇赴美上市的同類股份的一倍以上。據統計資料顯示，2018年以來（截至8月28日），大陸共有21家獨角獸企業上市，其中美股6家，港股11家，A股4家。明星獨角獸如小米、美團、映客、平安好醫生、51信用卡等曾一度掀起熱潮。摯信資本合夥人曾表示，新經濟未來的發展，不僅需要一批批獨角獸企業的湧現，更需要成就及呵護獨角獸成長的新一代投行的壯大。

素有「獨角獸推手」之稱的新經濟服務龍頭華興資本（01911-HK）成立13年來始終堅持為中國新經濟企業的發展提供全方位資本助力。美團在港上市、京東赴美IPO以及滴滴和快的、58同城和趕集網、美團網和大眾點評網等中國互聯網並購大案等，其中都有華興的身影。截至2017年末，華興資本現有客戶群已佔據中國前20名新經濟公司中的15席，所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的56%。10月31日，高盛、工銀國際及建銀國際分別發佈研究報告，對華興之於新經濟的意義給予高度評價與肯定。

其中，高盛定義華興為中國新經濟的風向標。該行預測，基於長期來看，華興在2017-2023年調整後稅後淨利潤的年複合增長率為41%，目標價39港元，給予「買入」評級。

工銀國際研究報告指出，華興為領先的新經濟產業助推器，作為專注於為中國新經濟企業提供全產業週期的綜合金融服務商，華興資本將長期受益於新經濟產業的蓬勃發展以及該產業中的資本熱度。以品牌為核心，華興具有很好的網絡效應，能協同多項業務共同發展，齊頭並進。同時，其獨特的管理層控股結構和員工激勵機制也使得華興能在激烈的市場競爭中吸引和培養優秀人才。該行預計，隨著投行及投資業務迅速增長，華興在2018年及2019年的收入增速分別將達到52%和50%。與此同時，公司利潤率也將穩步改善，目標估值28.10 億美元，目標價35.5港元，給予「強烈買入」評級。

建銀國際評價華興為一家致力於促進中國新經濟發展的領先精品金融服務企業。該行預計，華興將在其現有蓬勃發展的新經濟業務中獲得早期投資的成果，2018年和2019年的盈利能力將大幅提升；預測其未計入未實現淨附帶權益的經調整利潤年增長率將由2018年的39%上升至2019年的150%，目標價25港元，目標估值20億美元，給予「跑贏大市」評級。

除大行齊齊看好外，近日公司、華興董事長兼首席執行官包凡、創始團隊及老股東成為資本亦紛紛斥資回購增持公司股票，展現了對公司及新經濟行業未來的強烈信心。華興股價隨之提振，連日走高，今日高見16.92，漲5.75%，破五日新高。