〈美中重啟對話〉貿易戰可望緩解 學者：川普擺明想和中國達成協議

美國總統川普和中國國家主席習近平，日前透過電話，針對貿易問題，進行溝通，貿易戰似有停火可能；對此，史丹佛大學學者認為，川普擺明了想和中國達成協議，預估未來幾個月，貿易爭端可望逐漸緩解。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

史丹佛大學胡佛研究所研究員 Lanhee Chen 週五接受 CNBC 採訪時表示，川普的推特發文，表明了華府當局，希望解決與中國之間的貿易爭端，「我認為，川普希望在某個時間點，和中國達成貿易協議。」

Lanhee Chen 強調，川普和習近平，正在尋求改善兩國關係的途徑，「他們期待能對外界說，你看，我們已達成一些小規模協議」，這種進展，可能發揮「催化劑」的作用。

Lanhee Chen 預估，未來幾個月內，美中貿易緊張局勢，可望逐漸緩解。

川普和習近平預計於月底 (11 月 30 日至 12 月 1 日) 的 20 國集團 (G20) 峰會見面；外媒報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加徵關稅。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元 (川普稱達 2670 億美元)，包括蘋果、Nike 等知名品牌商品，都難逃影響。