蘋果第三季盈利創新高 難掩重大購物季遜色風險 盤後跌超7%

雖然盈利和收入均創新高，但蘋果第三季 iPhone 為首的三大硬體銷量均遜於預期，新興市場疲軟形勢下，第四季營收指引偏謹慎，令市場擔憂 iPhone 的銷售旺季表現。

美東時間 11 月 1 日周四，蘋果公司公布，公曆 2018 年第第三季、蘋果 2018 財年第四財季，每股收益（EPS）、總體營業收入和 App Store 等服務業務收入均創單季最高紀錄，但 iPhone 銷量和服務業務收入均低於市場預期，年增率增長均放緩，iPad 和 Mac 銷量均現負增長。

更重要的是，在年末重磅購物季所在的第第四季，蘋果的營收指引中位值低於市場預期，市場預期在蘋果指引範圍的高端。蘋果 CEO 庫克稱部分影響歸結於新興市場疲軟。由此可以看作，在新興市場疲弱之際，蘋果給出了謹慎的銷售預測，第四季業績可能有令華爾街失望的風險。

摩根士丹利分析師 Katie Huberty 指出，第四季營收指引是推動投資者情緒的最重要因素，因為它提供了 iPhone XR 需求的第一手解讀。

華爾街見聞曾提及，今年 9 月蘋果發布三款新 iPhone——iPhone XR、XS、XS MAX，其中 iPhone XS MAX 的起售價超過了 1000 美元，成為史上最貴 iPhone。iPhone XR 於 10 月 26 日全面發售。iPhone XS 和 XS MAX 都在 9 月 21 日全面發售。

盤後公布財報後，蘋果股價盤後跌幅擴大，一度跌超 7%，市值縮水到不足 1 兆美元。盤後股價表現意味著，到了本周五，在今年 8 月市值首次突破 1 兆美元後，不到三個月時間，蘋果就可能不再是「兆美元」公司。而且美股周五表現也可能受到蘋果拖累。

截至最近更新，盤後蘋果跌幅收窄到 6% 左右。11 月 2 日亞太盤初，標普 500 E-Mini 股指期貨跌 0.4%。

蘋果第四季「逆風」因素：新興市場疲軟、匯率、需求

蘋果 CEO 庫克稱，蘋果的第四季前景反映了一些新興市場的宏觀經濟疲軟、20 億美元的外匯「逆風」預期，以及大量新產品出現時供需平衡時間的不確定性。

他說，第四季和去年同期相比有更大的差別，因為今年第第四季推出了新款高端 iPhone，而上一批新款是在今年第第一季推出。

庫克也提到業績亮點，稱 20 億 iOS 設備交貨，第三季創史上最佳表現、以及 APP 10 周年等因素都解釋了今年的表現。整體而言，第三季是 2015 年以來增速最佳的一個季度。

在接受路透採訪時庫克稱，蘋果看到了「一些新興市場的某種宏觀經濟疲軟」，但並未具體指出是哪些市場。

第三季財報顯示，雖然 iPhone 銷量遜於市場預期，但蘋果的利潤仍創新高。

第三季 EPS 達到創紀錄的 2.91 美元，年增率增長 20%，高於市場預期的 2.78 美元；

第三季營業收入為創紀錄的 629 億美元，年增率增長 41%，高於市場預期的 614.4 億美元；

預計第四季營收 890-930 億美元，市場預期為 927.4 億美元。

預期第四季稅率 16.5%，Refinitiv 數據顯示的分析師預計當季稅率為 15.9%。

預期第四季毛利率為 38%-38.5%。預期第四季營運費用為 87-88 億美元。

硬體銷售、服務業務收入均增速放緩 iPhone 售價拉動營收

第三季蘋果旗下主力硬體 iPhone 的銷量增速進一步放緩，較第二季更遜於市場預期。第三季 iPad 和 Mac 的銷量雙雙負增長。包括 App Store、iCloud、蘋果音樂在內的蘋果服務業務收入再創季度新高，但增速也明顯不及第二季。

第三季 iPhone 銷量約 4690 萬部，年增率增長不足 0.5%，環比增長 14%，較分析師預期銷量 4890 萬部少 200 萬部，第二季只比市場預期少 30 萬部，年增率增長逾 0.7%。

第三季 iPad 銷量 970 萬部，年增率下降 6%，低於市場預期的 1053 部，上年同期為 1030 萬部，第二季銷量年增率增長 1.75%。

第三季 Mac 銷量 530 萬部，年增率下降 2%，高於市場預期的 487 萬部，上年同期為 540 萬部，第二季銷量年增率下降 13%。

第三季服務業務收入為創紀錄的 99.81 億美元，年增率增長 17%，低於市場預期的 101.8 億美元，第二季增長 31%。

值得一提的是，第三季 iPhone 平均售價達到 793 美元，年增率增長逾 28%，連續四個季度超過 700 美元，創今年以來新高，也高於市場預期的 729 美元。在售價拉動下，第三季 iPhone 營業收入年增率增長近 29%，創三年最大增幅。和第二季一樣，第三季蘋果的收入推手也不是 iPhone 銷量，而是售價。

庫克稱，iOS 12 的首月裝機量超過其他版本的首月裝機量。新款 iPhone 是史上最高級的 iPhone，它們搭載了 7 納米晶片，在科技領域的競爭中處於領先。

電話會議上，蘋果稱，在 2019 財年，公司將啟動針對總體產品和總體服務的營收與銷售成本報告，不再提供 iPhone、iPad、和 Mac 的單位銷售數據。

庫克稱，第三季，服務營收史上首次超過 100 億美元，雖然不是 100% 精確，但仍然強勁地增長了 27%。蘋果支付（Apple Pay）增長強勁。MacBook Pro 和重返校園季都在 9 月份當季幫助 Mac 銷售，Mojave 操作系統也有所幫助。

中國市場營收連續五季兩位數增長 抵消部分貿易擔憂

分地區看，第三季蘋果在主要國際市場的業務收入集體增長，其中大中華區營收年增率增長 16.4%，雖然低第一季的 21.4% 和第二季的 19.3%，但連續五個季度保持了兩位數大漲，抵消了對當季關稅開徵影響的部分擔憂。

而且，在中國市場推動下，蘋果在日本以外亞太地區第三季營收年增率增長 21.9%，使該地區成為僅次於日本的第三季營收增長最快地區。日本當季營收年增率增長 33.8%，美國營收增長 19.1%。

庫克接受路透採訪時強調，蘋果很高興看到在中國市場的業績表現。

海外持現連降三季 凈現金創四年新低

由於稅改的影響，蘋果不再積極將收入囤積海外，第三季為連續第三個季度持現下降，當季蘋果的現金及投資環比下降 2.7%，降至 2371 億美元，第一季和第二季分別下降 6.3% 和 8.8%。

第三季蘋果剔除債務後凈現金及投資縮水至 1230 億美元，同樣連降三個季度，連續三季創 2014 年 9 月以來新低。