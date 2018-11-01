4千億養老金逆轉未來，A股諸神迎黎明

這是希望之春，亦是失望之冬。這是偉大的黃金時代，但也許會是諸神的黃昏。在A股內憂外患之際，國家隊4千億養老金“出手”，A股諸神的黃昏即將迎來破曙之光。據悉，4千億隻是先發資金，後面還有3千億在路上，如此大規模的養老金入市意義非凡，在高層集體護市下，A股正在演繹一場精彩絕倫的X-Men逆轉未來。

千億級資金箭在弦上

要抓就抓主要矛盾，目前股市大盤跌宕起伏，投資者信心動搖，主要原因不是缺錢，缺的是長線投入股市的錢。當前，A股的資金以短線“游資”為主、打游擊、賺快錢，投機性強，導致A股經常漲一天跌三天。 A股的漲停得到了高層的不斷喊話和護市。

10月30日，證監會表示正在按照國務院金融穩定發展委員會的統一部署，鼓勵價值投資，發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用，引導更多增量中長期資金進入市場。說曹操曹操就到，證監會前個兒剛呼籲股市長期投資，主角便登場了。10月31日，人社部發言人盧愛紅在新聞發布會上介紹，截至9月底，北京、山西等15個省(區、市)政府與社保基金理事會簽署委託投資合同，合同總金額為7150億元，其中4166.5億元資金已經到賬並開始投資。

這4千億養老金還只是先期入市的錢，後面還有3千億在路上，在一列針對股市密集措施後，養老金壓軸出場。事關國民養老和大家的切身利益，養老金不能虧損。越跌越買，在當下大盤處於歷史谷底時，作為國民生命線的養老金這時買入不是以身涉險嗎？事實上，現在的股市行情不佳，許多優質股票的價格已接近淨資產，對養老金這種求穩的國家隊核心成員來說，是最安全的買入節點。

精心佈局

養老金首次現身A股市場是在2017年半年報，當時僅現身3家上市公司前十大股東。隨著今年三季報收官，養老金投資佈局、金額也逐一盡顯，全國社保基金理事會正在加大養老金投資力度，根據東方財富choice數據，截止9月30日，養老金賬戶持有A股總市值達18.86億元，持有個股數量亦大幅增長，達33只個股。

從行業分佈看，2018年三季度，養老基金持有流通市值增加最多的前三大行業是機械設備、採掘、汽車業，分別增加1.18、0.97和0.88億元。減持流通市值最多的前三大行業是房地產、醫藥生物和有色金屬，分別減少0.77、0.68、0.49億元。當前養老金投資偏向於低估值、優業績、高分紅的中等市值公司股票，傳統的周期藍籌(資源、金融)暫時沒有受到青睞，除醫藥、食品飲料、紡服等消費行業外，其對部分新興產業(如TMT、電子)的投資偏好也較為明顯。

圖源：東方財富choice數據

綜合各家三季報數據，養老保險基金的持倉個股也浮出水面。目前養老金持股賬戶共計15個，累計持有33隻股。三季度新進中牧股份(600195-CN)、伊力特(600197-CN)等25只個股，增持歌華有線(600037-CN)、偉星股份(002003-CN)等6只個股，並繼續持有石英股份（603688-CN）、百聯股份（600827-CN）2只個股。同時，退出8只家上市公司的前十大流通股股東。

圖源：東方財富choice數據

養老金入市的投資風格和策略是有前車之鑑的，與它同出一家的社保基金，行走江湖18年，無論資本市場如何波雲詭譎，都輕鬆應對只賺不賠。人盡皆知的螞蟻金服就是得益於社保基金的戰略投資，才從小微金融躋身到金融領域的大咖。 2015年7月，社保基金獨具慧眼，以5%的比例戰略入股螞蟻金服，成為螞蟻金服引入的最大外部股東。此番養老金出場，可以和社保基金一起成為穩定股市的中堅力量。

A股定海神針

如果說社保基金是“風向標”，那養老保險就是股市“定海神針”。現在是處於A股市場的相對低迷時期，養老金入市是一個明確信號，即國家發展資本市場的決心更加堅定，這可以帶動國內資金有序進入A股市場。從全球範圍來看，養老金入市都能起到穩定股市的作用。上世紀80年代，美國“401K”資金入市，開啟了美股一輪長達10年的大牛市。

養老保險資金本金和收益事關國家民生保障，其保值增值的目的很明確，這也讓養老金具有存量規模大、投資期限長、現金流入穩定等優勢，更像是“資本”。作為主流投資的中長期資金，將成為穩定股市的基本力量，其示範效應會抑制股市短線過度炒作，形成良好投資氛圍，提振投資者信心。

養老金風格低調有進有退，其幕後管理人全國社會保障基金理事會天生具有的一種“制度紅利”，使得養老金在資本市場趨利避害游刃有餘。這種信息不對稱也讓國家隊與散戶投資的贏利概率天壤之別。養老金的投資佈局風格，對市場也具有一定的示範性和風向標作用。若投資者想跟隨“國家隊”步伐的投資題材，必須放大操作格局，杜絕“游資”投機取巧行為。

在政策見底和股價低迷之際，全球資本都在緊鑼密鼓佈局A股市場。隨著養老金、社保基金、國際投資機構等中長期資金的不斷入場，A股不久或將迎來新一輪蓬勃生機。