〈財報〉受惠智慧手錶銷售成長 戴裝置公司Fitbit第三季由虧轉盈

知名美國穿戴裝置公司 Fitbit(FIT-US) 第三季財報由虧轉盈。受惠於智慧手錶的銷售成長，Fitbit 營收高於預期。股價在盤後應聲上漲。

與去年同期相比，第三季總營收略微上升至 3.936 億美元，也高於分析師預期的 3.81 億美元。EPS 來到 0.04 美元，高於去年同期的 0.01 美元，也高於分析師預估的 0.01 美元。第三季淨虧損從去年同期的 1.134 億美元大幅收窄至 210 萬美元。分析師認為 Fitbit 正朝著正確的方向發展，智慧手錶的銷售成長推動了公司的大部分營收，智慧手錶目前佔 Fitbit 總營收的一半左右。

Fitbit 於去年 8 月推出了首款智慧手錶 Ionic。在經歷三次高調收購 Pebble、Coin 和 Vector 公司後，Fitbit 推出了 Ionic，期望在停滯不前的可穿戴裝置市場中成為亮點。

由於糟糕的工業設計以及其他問題，消費者對 Ionic 的評價當糟糕。在當時執行長 James Park 承認 Ionic 最終不是一個主流的穿戴裝置設備。 「這是一款以性能為導向的產品，」Park 當時表示。「受眾比一邊市面上的穿戴裝置消費用戶要小得多。」

然而，Fitbit 在之後又推出了新型的智慧手錶 Versa，徹底解決了 Ionic 的許多缺點以及來自群眾抱怨的瑕疵，並且明顯證明了 Fitbit 的成功。

這是 Fitbit 自 2016 年第三季以來首次公佈調整後的盈利能力。本季出售了 350 萬件可穿戴設備，其中有 49% 的營收中來自智慧手錶 Versa。Fitbit 的綜合智慧手錶銷售目前在美國排名第二，僅次於蘋果。公司似乎開始由虧轉盈。

在財報發布後，Fitbit 於週二美股盤後交易中上漲 9.51%，收於 5.18 美元。