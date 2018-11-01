11月首日A股開門紅 北上資金淨流入87億再創階段新高

11月首日，大盤總體實現本月開門紅。滬深創今日同步集體高開，創業板指高開幅度最大。早盤在券商、科技股的帶動下，三大指數均一路扶搖直上，白酒等板塊最高漲幅也接近3%，貴州茅台盤中一度大漲5.5%;午後市場在國產軟件、次新股的持續拉升下，創業板一度大漲近3%，但隨著權重股的回落，石油、煤炭、銀行等權重板塊領跌，連續拉升的證券板塊借助印花稅消息拉升出貨砸盤對市場的影響很大，導緻個股和指數均衝高回落，創業板再失守1300點;但整體來看，兩市漲停個股仍有60隻創下近期新高，市場做多氛圍高漲。整體來看，三大指數均一路扶搖直上，個股紅多綠少，上漲逾2300股，下跌個股為950隻。

截止收盤，滬指收報2606.24點，漲0.13%，成交額1803億;深成指收報7567.79點，漲1.14%，成交額2030億;創業板收報1286.33點，漲0.84%，成交額618億。

盤面上，科技股全線大漲，人工智能、黃金、人臉識别、雲計算、手遊、白酒等板塊領漲，石油天然氣、鋼鐵、煤炭、ST板塊、銀行、石墨電極等板塊跌幅居前。

北上資金淨流入87億元 人工智能概念現漲停潮

值得一提的是，今日北上資金大幅淨流入逾87億元，超過2017年10月9日創下的前高75.6億元，其中，滬股通淨流入57.61億，深股通淨流入29.29億，創2016年12月深港通開通以來的紀錄新高。其中，滬股通中資金流入最多的是華泰證券(601688-CN)，淨流入2.48億，資金流出最多的是太平洋(601099-CN)，淨流出1.19億;深股通中資金流入最多的是科大訊飛(002230-CN)，淨流入4.74億，資金流出最多的是平安銀行(000001-CN)，淨流出1.55億。

今日板塊整體延續反彈。受利好消息刺激，人工智能概念板塊開盤出現漲停潮，川大智勝(002253-CN)、金自天正(600560-CN)、弘訊科技(603015-CN)、等八隻個股一字封板，科大訊飛(002230-CN)等收漲逾8%，整個板塊指數漲幅靠前;此外，5G、國產軟件集體衝高，對創業板指的帶動效應明顯，縱橫通信(603602-CN)、湘郵科技(600476-CN)直線漲停，思特奇(300608-CN)、科信技術(300565-CN)隨後漲停，浙大網新(600797-CN)、中國軟件(600536-CN)等個股紛紛大漲逾7%;此外，受南蒂普礦罷工消息影響，黃金板塊尾盤拉升，園城黃金(600766-CN)直線封板，榮華實業(600311-CN)漲停，湖南黃金(002155-CN)、金銀貴業(002716-CN)追隨大漲逾5%;證券板塊近期反復活躍，早盤一度漲超5%券商B漲停，長城證券(002939-CN)、天風證券(601162-CN)漲停，國信證券(002736-CN)盤中漲停但隨即開板收漲7%，板塊總體衝高回落，資金承接意願不足;午後大盤小幅跳水，券商、銀行拖累指數，稀土板塊跌幅居前。

近期政策利好密集上演

昨晚政治局會議定調中國股市，要圍繞資本市場改革，加強製度建設，激發市場活力，促進資本市場長期健康發展，業内普遍認為，資本市場的活力將被激發，推動長期資本入市措施將進一步落實，中國股市或將迎來健康穩定發展新階段。

A股市場經歷這輪大幅回調後，管理層已經開始行動，目前“救市”依然進行中，這次政治局會議定調股市有特殊背景，因為大環境看，中國經濟下行壓力依然不容忽視，而股市又有很強的傳導作用，所以激發市場活力在當下尤為重要。此外，中共中央政治局第九次集體學習強調，要深刻認識加快發展新一代人工智能的重大意義，加強人工智能和產業發展融合,推動中國新一代人工智能健康發展。

科技股大概率將是本月重頭戲

今日滬指大幅高開，盤中一度收復20日均線，金融、科技比翼齊飛，帶動指數繼續上行，步入強勢區域，但指數高開上衝後午後跳水走低，證券板塊大幅回落，全天維持震蕩走勢。目前市場底部明確，高層定調加上地方政府“救市”，2449附近基本上是政策底，市場預期也逐漸穩定下來，但增量資金進場併不明顯，板塊輪動是大概率事件。

近期大盤在三大金融股、有色金屬等週期股的帶動下，一路震蕩走高，但板塊輪動效應明顯，投資者要註意把握節奏，留意比較明確的大熱點方向。值得註意的是，受事件驅動的人工智能概念，本月科技股大概率將會是重頭戲，能否持續還需要看資金的跟進強度，不過會議對於人工智能的高度關註也說明其未來的重要地位。總體看，近期密集維穩政策下，市場連續迎來反彈，而昨日重要會議繼續向市場提傳遞信心，但由於金融股在近日連續拉升後，存在調整需求，市場處於超跌反彈的輪回中，預計明日大盤將以震蕩為主。