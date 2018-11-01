〈理財〉旅平險海外旅遊醫療保障 7成民眾保額偏低 投保有學問

海外旅遊人次年年攀升，富邦產險針對旅平險保單進行分析發現，台灣民眾在投保旅平險時，醫療保障保額普遍偏低，其中，更有超過一成民眾完全沒有醫療保障。富邦產險建議，客戶投保旅平險時，應納入醫療保障，而且要投保也有學問，建議以目的地醫療成本估算，考量海外醫療成本，以進行妥適的保額規劃，保障自身權益。

富邦產險針對 2017 年投保海外旅平險的保單進行保額分析，發現有超過一成的民眾完全沒有醫療保障，超過一半的民眾的醫療保額落在 30 萬以下，約 70% 的民眾保額落在 50 萬以下。

分析顯示，旅遊目的地也會影響國人的投保選擇，國人最愛前往的國家中約有 75% 為亞洲國家，前五名分別為日本、中國、韓國、香港及泰國，其中有 75% 的醫療保障為 50 萬以下；前往歐洲旅遊的民眾多因申根要求，有近 67% 的旅客會選擇 100 萬以上的醫療保障。

過去曾有民眾出國旅遊，因氣候因素導致身體不適於當地緊急就醫，住院費用高達 60 多萬；也有至澳洲旅遊不幸發生意外，醫療及緊急救援費用超過 500 萬的案例。富邦產險表示，旅遊過程中最應該保障的是因生病或意外產生的高額醫療費用，以富邦產險快樂旅平卡申根專案為例，傷害醫療保額最高 150 萬元，且為避免客戶在國外無法負擔高額醫療費用的窘境，還提供投保申根專案的旅客海外醫療代墊服務，讓保戶在海外看醫生不用煩惱付不出錢。

富邦產險補充說明，海外旅遊時常因天氣不穩或食物飲水不適應造成身體不適，建議民眾在投保時，勿以台灣的醫療成本來衡量保險額度，建議以目的地醫療成本估算，考量海外醫療成本，除了應將意外及疾病醫療保障納入必備的保障項目外，尚須注意醫療保障額度，才能玩得無憂無慮。

富邦產險也提醒，萬一在海外緊急就醫，民眾除了要申請醫療收據，最好也保留兩份費用明細與診斷證明書，一份可做為申請健保費用核退之用，另一份可做為商業保險的理賠申請。