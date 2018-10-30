四大壽險公司推計步保單 國壽挾4大優勢銷量超車衝第一

保單不再只是損害賠償，加入預防機制，提供保費減免回饋等誘因，來激勵保戶培養良好習慣，降低保險業者理賠率的「外溢保單」成為趨勢，尤其健走型的計步保單目前已有台灣人壽、中國人壽、富邦人壽、國泰人壽等四大保險公司推出，其中，國壽才加入戰局 3 個月，因為擁有四大優勢原因，銷量已是業界第一。

保險局從 2016 年 6 月開放保險公司販售「外溢保單」，主要是希望保險公司能夠開發各種具有「外溢效果」的保單，這類保單除了有保障功能外，因為有減費誘因，若保戶願意「主動降低」風險、或提高自己的健康狀況，保險費率就降低，使得這種保單不但有保障效果，還能誘導投保大眾改變生活習慣。

目前市面上的外溢保單可區分 3 類，包括健診型、健走型、實物給付健診型。健走型的計步保單目前已有台灣人壽、中國人壽、富邦人壽、國泰人壽等四大保險公司推出，其中，國壽的計步保單若達成運動目標，第 3 保單年度起，保額就增加 5% 或 10%，富邦人壽及中國人壽、台灣人壽達成運動目標的保戶，則是抵減保費 1% 至 10% 不等。

國泰人壽執行副總林昭廷今天表示，該公司的計步保單推出短短不到 3 個月銷量就已經超過 1200 件，平均每月銷售 400 件。據了解，超過富邦人壽月平均銷量的 57 件，台灣人壽及中國人壽月平均更是只有「個位數」。

為什麼國壽的計步保單可以熱賣？林昭廷表示，有四大原因，首先，計步門檻只要求 7500 步，但同業保單很多要達到 1 萬步；第二、國壽這張保單前兩個保單年度內、也就是只要走 2 年，就有回饋，跟別家保單沒有走就沒有減免保費不同，此外，這張保單是回饋保額，但同業都是保費折讓。

第三、計步工具也是重點，國壽這張保單無論是手機或是多品牌穿戴裝置包括: Apple Watch、小米手環、Garmin 都可連接使用，但同業會限定計步工具。第四、在國壽 APP 推出 Cathay Walker 獎勵活動，設定每週 5 天每天 7500 步的週目標、每月 21 天達到每天 7500 步的月目標，就有額外的月獎勵或週獎勵，連續 24 個月達到月目標就可獲得 Apple Watch 計步回饋金 12,000 元，或完成週目標可獲得 7-ELEVEN 現金抵用券 100 元、最高 10,400 元。

國泰金總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗「雙總」也都身體力行，其中劉上旗從去年底就開始號召副總級以上的主管倡議健康生活，美洲自發性運動，今年更逐步擴散到每位國壽的員工，而李長庚也共同響應，連續兩個月每日達成 7500 步，體重還因此減少 3 公斤。

林昭廷表示，Cathay Walker 活動，不用買保險，就算不是國壽保戶都可以下載國壽 APP 參加，這三個月下來，目前參與人數已突破 7.3 萬人，累積共走了 128 億步，相當於繞地球 200 圈、少開 800 萬公里的車，減少 1045 公噸的碳排放量，且參與人數每天還以 700~800 人持續成長，公司目標希望一年內有 20 萬人加入 Cathay Walker，3-5 年內目標為百萬人參加，這不但是一個充滿 CS 概念的綠色活動，也會積極開發更多元創新商品，健康促進將是未來重要的保險策略之一。