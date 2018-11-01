金價跌至近三周低位 因美元大漲及股市反彈

金價周三跌至近三周低點，因美元觸及16個月高位，且股市反彈引發對較高風險投資的興趣重燃。

然而，金價仍有望創今年1月以來的最佳表現，10月上漲1.7%。受股市波動推動，金價將結束六個月的跌勢，這是自1996年8月至1997年1月這段時間以來最長的連跌。

1734 GMT，現貨金下跌0.8%，報每盎司1,213美元，盤中觸及10月11日以來的最低水平1,211.52美元。美國期金收低10.30美元，或0.8%，報1,215美元。

“作為一種避險資產，黃金難以從中獲益。”渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示，“短期而言，黃金在很大程度上受到風險環境、股市表現和美元走強的推動。”

美元指數攀升至16個月來最高水準，而股市在10月大跌後反彈。

金價也跌至約1,210美元的100日移動均線下方。分析師稱，金價跌破該關鍵技術指標，可能令部分投資者撤出金市。

分析師稱，黃金投資者將密切關註11月6日美國國會選舉，這將決定共和黨還是民主黨控制國會。

其他貴金屬方面，銀下跌1.2%，至每盎司14.3美元，盤中一度跌至14.2美元，與10月10日觸及的低點持平。

鉑金上漲0.6%，報837.60美元，鈀金上漲近0.7%，報1,080.47美元。

路透班加羅爾10月31日