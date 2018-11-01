2018中國地產金融峰會暨全球資產配置和證券化論壇圓滿落幕！

2018年10月26日，“2018中國地產金融峰會暨全球資產配置和證券化論壇”在上海浦東麗思卡爾頓酒店成功舉辦。本次論壇由上海交通大學上海高級金融學院（高金/SAIF）與美國康奈爾大學約翰遜商學院聯合主辦，匯集來自政府相關部門、高等院校、房地產企業及金融領域相關企業的重量級專家、企業家濟濟一堂，聚焦城市更新、健康醫養、全球資產配置和資產證券化等熱門話題，共謀地產金融新出路，更有眾多國内知名媒體出席，現場座無虛席，氣氛熱烈。

會議伊始，高金執行院長張春緻開幕辭併發表了重要講話。他首先向遠道而來的現場來賓表示熱烈的歡迎及衷心的感謝，緊接著介紹了高金在金融高等教育方面取得的一係列令人矚目的成績，描繪高金未來打造中國房地產金融研究中心的藍圖和決心。他指出，高金此次舉辦論壇的重要意義和遠大目標，是首次與美國康奈爾大學約翰遜商學院合作，共同舉辦的高規格、高質量的地產金融峰會，併預祝論壇成功順利舉辦。

最後，中國保險資產管理業協會副會長陳國力對本次論壇的舉辦表示衷心的感謝與高度的肯定，他認為當前中國地產金融面臨諸多挑戰，亟待業界、學術界等專家、企業家齊聚一堂共商未來，希望本次論壇能切實推動地產金融問題的解決。

接下來是高金副院長嚴弘作主旨演講，他發表了題為《資產證券化的現狀與未來》的演講。他認為資產證券化是地產金融的未來，雖然目前資產證券化在中國踐行的深度尚淺，但未來前景一片光明，值得推廣。

本次2018中國金融地產峰會，出席嘉賓人數之多，聲望之高，各界精英雲集，盛況空前。高金作為一所按照國際一流商學院模式辦學的新一代國際化金融學院，始終關註金融發展與改革，義不容辭地肩負起金融創新的責任，整合政界、學界、業界多方資源，全面梳理地產金融行業，深度剖析了行業現狀，探索了行業發展的新出路，推動了金融業界領袖和學術泰鬥直接對話，為地產金融的發展策略提供專業理論依據，同時也為房企轉型升級貢獻新啓發。