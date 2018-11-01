【大行報告】交銀國際：大唐新能源(01798-HK)新增裝機或將減速 下調目標價

交銀國際發表研報指，根據大唐新能源(01798-HK)公佈的國内會計準則財務報表，2018年前三季度公司實現銷售收入及歸屬權益持有人淨利潤59.6億及9.1億元人民幣，同比增長22.6%及168.3%。其中3季度銷售收入及歸屬權益持有人淨利潤16.0億及-0.35億元人民幣，同比變化為13.0%及-70.5%。

一般來說，3季度為公司每年發電收入最低而營業成本最高的一個季度。公司每個季度的營業成本波動較大，和其他風電企業有明顯不同。從過去4年情況看，3季度的營業成本一般比4季度高約50%。該行認為公司3季度財務報表的一些數據僅具有參考意義;公司前9個月發電量增速為24.2%，比收入增幅僅高約1.6個百分點，尤其是3季度的發電量增速為9.8%，比收入增幅還低約3.2個百分點，這說明公司平均銷售電價保持平穩且有提高的趨勢，企業的經營環境保持良好;3季度的財務費用增長幅度繼續擴大;及季末公司應收帳款餘額快速增長勢頭得到遏製，經營現金流情況良好。

研報指出，目前公司的項目儲備能夠滿足正常發展所需，不過在當前去補貼、平價上網的政策環境下，公司能否正常推進之前的投資計劃，該行認為這存在不確定性。考慮到公司的棄風限電仍比較高，故該行認為公司的盈利能力仍有明顯提升空間。該行適當調低公司2018/19年的預測新增風電裝機450/450兆瓦，並提高全年財務費用支出。

交銀國際調低2018及19年每股基本盈利0.6%及4.4%至0.186及0.229元人民幣。基於公司業績成長性降低的判斷，該行將公司目標價由1.49港元調低至1.34港元，相當於2018/19年預測市盈率6.3倍/5.1倍，及2018年市賬率0.82倍。重申買入評級。