德微Q3每股賺0.8元 公司樂觀貿易戰影響小、明年營運穩健

二極體供應商德微 (3675)，受惠於取得亞昕科技 60% 股權所帶來的垂直整合效益，第三季出貨創新高，第三季合併營收為 4.28 億元，單季稅後淨利 3,555.2 萬元，單季每股稅後盈 0.8 元，與去年同期分別增加 25.16%、2.83% 與 2.56%。而展望 2019 年，德微仍維持審慎樂觀看法，由於公司生產基地以台灣為主，預期受中美貿易戰影響較小，甚至可望受惠，2019 年仍可維持穩健成長動能。德微指出，第三季起入股晶圓廠亞昕科技之效益已開始發酵，由於德微的優化管理與整合訂單帶動規模經濟，原先預計亞昕明年才將轉虧為盈，已提前至第三季即產生獲利，而德微亦受惠亞昕原先具備之車用晶片相關技術與車廠認證，發揮一加一大於二的綜效，帶動公司跨足中、高階車用二極體領域。



德微第三季毛利率為 20%，較去年同期增加近一個百分點，期間雖受到原物料漲價影響，惟公司持續推動自動化製程優化，且合併亞昕產生的規模經濟效益顯現，仍帶動毛利率表現持續揚升；惟營業費用率較去年同期驟增 2 個百分點，在於公司入主亞昕後，為使深坑廠與桃園廠各自發揮最佳生產效率而新增的遷廠成本，第四季仍會認列相關費用，預期明年起隨著遷廠動作逐步完成，可望回復正常水準。



德微表示，預期入主亞昕未來所帶來的效益，將遠大於初期的整合成本，亞昕所具備包括玻璃光罩晶圓披覆 (Photo Glass) 技術與車廠認證，明年起效益將更為明顯。



展望 2019，德微維持審慎樂觀看法，目前全球經濟受中美貿易戰影響，與往年相較處於一個更不穩定的狀態，然德微因合併亞昕效益將逐季顯現，加上生產基地在台灣的優勢，預期受中美貿易戰影響較小，甚至可望受惠來自中國工廠的轉單效益，德微有信心 2019 年營運將仍維持穩健成長。