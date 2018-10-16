看好影像監控前景 大聯大推瑞昱IPCAM SoC安全監控晶片

看好影像監控市場前景，亞太區半導體通路龍頭大聯大控股 (3702) 今日宣布，旗下友尚集團將推出瑞昱半導體 (Realtek) 新一代 IPCAM SoC 安全監控晶片，希望透過持續擴大代理線，擴大營收與獲利。大聯大介紹，新一代的 Realtek IPCAM SoC 除了延續上一代 RTS3901／RTS3902 易於開發、成本效益比高等優點之外，也改善了 H.264 編碼器的影像壓縮品質，大幅降低消耗功率。此外，更新增可支援 SPI NAND Flash 的新優勢。



而本次大聯大所推出的瑞昱影像監控方案，主要可應用在網路安全影像監控、消費者／家居／零售業影像監控、視訊門鈴、無人機影像鏡頭等。

