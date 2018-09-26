物聯網與伺服器加持 大聯大、文曄等IC通路商H2獲利看俏

IC 通路商大聯大 (3702) 今年第四季開始進行北美伺服器市場的專案，初期代理產品交給系統商週邊以 OEM 為主，目前伺服器專案已逐步提升營收佔比至 6% 到 8%，長期目標為將雲端伺服器代理專案產品線提升至 15% 以上的水準，未來成長前景可期。公司指出，第三季因 3C 產品線動能稍緩，但在非 3C 產品 IoT 與雲端伺服器需求回溫下與中國電動車市場興起，已逐步收到成效，長期將成為營收主要動能之一以及部分元件仍有缺貨的情況，加上美元維持強勢，對大聯大今年下半年獲利有推升效果。



文曄 (3036) 方面，今年因 IoT 物聯網題材與併購宣昶收到成效，Data Center 市場得到顯著成長，智慧家居及伺服器事業也穩定上揚。公司預估，今年在美系手機新機推出與 8 月新增代理通訊相關業務，預計將貢獻文曄第三季營收 130-150 億元，



文曄第四季拉貨動將持續進行，預估今年通訊產品線年增率 55%。文曄表示，近年耕耘中國市場有成，加上併購宣昶有助其中國 PC 市場的發展，明年在 IoT、Data Center、車用電子等業務皆維持成長下，推升文曄市佔率，中長期營運展望樂觀。