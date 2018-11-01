報價續漲、銷售增加 環球晶明年營收會比今年更好

有望在今年大賺三個股本以上的全球第三大矽晶圓廠環球晶圓 (6488)，董座徐秀蘭透露，受惠於平均報價續漲，出貨量增加，加上股本不會有變化，雖然折舊攤提金額提高，但預計明年營收、獲利都會比今年還好，續創年度營運的新高峰。環球晶圓現為全球第三大矽晶圓供應商，全球市佔率約 18%，但 12 吋全球市佔率約 14%，至於環球晶圓產出中 8 吋加上 12 吋占比超過八成。此外，該公司預計明年將透過去瓶頸化方式擴充部分產能，以面積來說，預估明年新增產能約一成內，而韓國新廠來說，2020 年才會開始有產能開出，該年底單月 15 萬片時 12 吋產能全開出。



明年矽晶圓的平均報價來說，8 吋與 12 吋明年報價續漲確定，6 吋以下報價則恐怕大致持平，缺貨部分，還是會以 8 吋和 12 吋為主，8 吋方面，SOI、重摻也還是很缺，而變數是明年第一季 6 吋以下小尺寸可能會開始有小鬆動。



此外，即使明年總體經濟有其不確定性，但對環球晶圓來說，長約覆蓋率高，8 吋與 12 吋的長約占比達八到九成，6 吋以下長約占比則是五到六成，加上高額的預付貨款，不論後續景氣波動如何，環球晶圓未來的穩定性還是非常高。



至於環球晶圓為何要做庫藏股，徐秀蘭表示，是因為對未來能見度非常有信心，也認為目前股價遠低於合理價格。她提到，市調單位均認為，半導體本益比應該可以達到 16 倍，但對環球晶圓來說，目前本益比只有 6 倍，明顯非常委屈。

