【華冠投顧】報復性反彈又來啦~

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨晚美股大漲 430 點，費半大漲 4.16%，帶動台股開高走高，是否記得昨天有說過今天可能會有大波動，只是向上向下的差別，沒想到今天大漲的超乎我的意外，但我也說過，9740 無法被站上就還是強空勢，而今天雖然站上 9740，但仍然還是空頭勢，這個結構以目前的角度看必須要站上 10127 才有破壞空頭結構的可能，而反彈分為大彈、小彈跟不彈，而反彈隨時會結束，因此也不建議在這邊去做多，我們寧願多等一陣子，等到大盤有翻多跡象才做多，勝率才會比較高。

●類股方面

類股方面，今天整體電子類股強彈 3.98%，之前的落水狗漲價族群，今天全面強漲，被動元件的 6173 信昌電、2492 華新科漲停，MOSFET 的 3707 漢磊漲停，矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶等幾檔標的也都是全面漲停，但是要注意的是，這些漲價族群雖然強漲，但從結構看也是反彈勢，要成為多頭主流機會並不大，接下來還是靜待大盤落底，等待新主流出現才會是做多的時機。

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