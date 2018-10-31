【華冠投顧】賴昇楷：昨天提醒"利空鈍化、會彈" 今天台股暴衝呼應 《智慧好夥伴、綠色奇蹟》已大漲 再來誰接棒?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨天強調「台股出現 "利空鈍化" 現象，盤面賣壓幾乎竭盡，"短線止穩反彈" 契機浮現，操作上 "空單獲利減碼或全部回補，資金卡位搶短標的"」。

言猶未畢，今日台股在美股利多助陣下隨即走出強彈走勢，大盤 + 276 點收復十日線以及 9800 點整數關卡，OTC 指數 + 2.91%，漲幅勇冠國際股市。

近日曾於盤後文提過，就大盤所處的 9400 點～9500 點位階而言，反彈走 "低量急拉" 會是最佳模式，因為實質套牢帶大約落在 9800 點附近，在套牢帶之下反彈不帶量意謂著上檔根本沒有賣壓，是好不是壞，反之如果稍一反彈就爆出大量，反倒要問為何在這麼低的位階還有這麼多的籌碼在供應。

今日大盤大漲過程原本的預估量不到 1200 億，說明上檔賣壓稀稀落落，價量配合相當健康，比較出乎意料的是多方最後一盤狂拉 70 點直攻 9800 點套牢帶，導致終場成交量放大到接近 1300 億，多方的企圖心比預期的更強。

大盤上了 9800 點之後，將開始與實質套牢籌碼短兵相接，因此後續的價量關係需要恢復到正常的「價漲量增、價跌量縮」之正向關係對多頭會比較有利。從今日大盤強拉最後一盤但期貨跟進幅度有限來看，已先行暗示明日多頭將會遭遇極強的解套賣壓，但只要維持住前述「價漲量增、價跌量縮」之節奏，反彈波都不算結束，回檔量縮仍是站買方。

附帶一提的是，近日台股融券餘額快速增加，融資餘額又在低檔，依過往經驗很容易伴隨短線的誘空、軋空走勢，利用券單回補動能對付解套賣壓是多方控盤者常見的作法。

＜強弱勢股＞

環球晶宣布買回庫藏股，矽晶圓族群全線漲停，《5483 中美晶》、《6488 環球晶》更一字鎖死，為今日最強勢族群，另帶動同為漲價族群的被動元件《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》強彈；弱勢股極少，主要以連續跌停的《8489 三貝德》、《6452 康友 - KY》... 為代表。

＜鎖定個股＞

昨天邀請大家一起來佈局強股《智慧好夥伴》及《綠色奇蹟》，今天表現啵棒，前者盤中漲了近 6%，後者更猛漲超過 7%，有跟上車的好朋友，目前都跟學員一樣獲利 ing。

此外，研判反彈行情不乏投機力道，因此昨天另帶學員布局成交量較小且股性較為投機的私房菜《8431 匯鑽科》（事實上，昇楷沒有藏私，這檔強股早列在週一 Line@盤後分析文主頁的 "鎖定個股" 中，選股邏輯也講得很清楚），今天果然生猛有力，開高走高直奔漲停。

週一 Line@提供的「口袋名單」中，今日另有《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》... 直接強攻，來不及跟上腳步的好友無須追價也無須扼腕，因為還有很多「口袋名單」蓄勢待發，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，讓昇楷於盤中為你即時掌握強股動態，10 月最後一天是振奮的一天，相信 11 月也會有一個美好的開始，歡迎跟上腳步不要錯過。

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