【豐銀投顧】主流族群浮現 反彈曙光乍現

◆盤勢分析

這幾天筆者一直在意的 VIX 指數今天出現了很明顯的下降，當然這與昨天傳出川普出來緩解了貿易緊張關係。這個消息其實還沒證實是真是假，但是至少在目前孱弱的盤勢中就像是一劑強心針一樣，馬上讓大盤反映大漲。加上目前正處在於負乖離超過 500 點的背景之中，反彈當然來的又急又猛。但這種急彈的走勢不會是我們一般投資人所要的，急彈大賺 200 點固然很讓人開心，但真正有一波長期的反彈走勢才是投資人要的。畢竟漲勢要能夠延續，波動度要下降才能夠讓投資人真正放心。台積電是由外資主導，而矽晶圓族群則是以內資為主，今天二者雙雙出現全面的大漲，就代表市場似乎有一絲反彈的味道了，未來只要波動率再降更多一點，應該就能確認反彈即將開始。

其實今天稍早有新聞傳來，指出和中國的貿易談判將會有好結果，但也警告若協商不成，便打在算 12 月初宣佈對其餘未加徵關稅的中國商品開鍘。美國總統川普接受電視專訪，針對美中貿易戰提出警告，指出如果美中貿易談判不順利，便打算 12 月初宣布加徵關稅，生效日期可能碰上 2 月初的中國農曆新年。此外，美國政府也以國安威脅為由，宣佈將中國半導體公司、晉華積體電路，列入出口管制名單，禁止該公司使用美國技術，顯示美中貿易戰火愈演愈烈。這也就是筆者所說，貿易戰不可能二年三年就能結束的原因，只是時間拖久了，市場也會慢慢的接受並且消化了。

所以講了半天，其實川普雖然釋出看似和緩的態度，但實際上會如何我們也還不知道，畢竟要等到 11 月底的 G20 會議才能知道結果，也就是說從 11/6 美國期中大選及 11/7 的聯準會利率決策會議結束後再到 11/29 的 G20 會議，中間有至少三週的時間不會有其他大的利空，且美元指數有機會在這段期間內暫停漲勢，屆時若波動率續減，再加上台灣的縣市長大選將至，在政策的引導下，筆者認為應該會有一波比較像樣的反彈走勢，在此就不須要太過悲觀。不管是反彈一波再跌，還是這裏只是修正結束後再漲，也不管是股票或期貨，我們都可以先把握住這段行情之後再視情況而定，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師