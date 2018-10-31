【華冠投顧】盤後分析：台股不一樣

劉彥良 分析師

川普對貿易戰進度釋出樂觀談話帶動美股強彈，尤其是科技股表現最強，所以今天全面反攻的亞股當中自然也是台股漲勢最盛，指數開高走高並在尾盤大單拉抬下，終場大漲近 3%，成交量也一口氣放大至 1300 億元左右。

相較前幾日的弱勢反彈，今天的台股很不一樣，簡單來說就是「有價有量」，終於短線賣壓不再沈重，而且見到買盤進場追價。比較可惜的是新台幣並未強升，股匯有點不同調，所以今天的買單來自內資的機率較大，外資可能還是不捧場，就看內資買盤能否延續，逼外資認錯回補。

技術面上，5 日線反壓不僅跳空站上，同時也一併收復 10 日線反壓，唯月線扣抵高檔故萬點附近是多方最大的挑戰，所以接下來台股短線上要再大漲不易，反倒是接下來若能拉回進行反覆震盪，讓底型更加穩固，則有利後續重返萬點。

今天的大漲讓很多個股混水摸魚，漲而且台股漲勢過大，明天在短線客下車的停利賣壓出籠下恐漲多拉回，故明天會是空手者很好的進場機會，利用今晚好好做功課，看看哪些股票是法人認錯回補，我認為接下來就還有反彈剛間可以賺，至於短線客主力拉的股票，就要小心明天走弱。

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