台股帶量上攻 三大法人同步站買方 合買98.8億元

台股今 (31) 日在權值股帶頭上攻下，大漲 276.02 點，終場收在 9802.13 點，成交量為 1287.21 億元，三大法人同步站在買方，合計買超金額共 98.8 億元，其中外資買超金額達 90.39 億元，投信與自營商分別小幅買超 5.32 億元、3.09 億元。個股方面外資大買友達與台達電，賣超金融股居多。

在台指期淨部位部分，三大法人淨多單減少 944 口至 10186 口，其中外資多單減碼，淨多單減少 3122 口到 36210 口。

外資今日買超標的中，友達買超 21874 張居冠，台達電買超 13291 張、兆豐金買超 13230 張，元大台灣 50 反 1 買超 12249 張。

外資賣超部分，新光金賣超 17130 張、台企銀賣超 10330 張、聯電賣超 9130 張、群創賣超 5631 張、開發金賣超 5356 張。

投信買超前五名標的，分別為錸德、上海商銀、貿聯 - KY、台表科與瑞昱；賣超前五名個股分別為，中鋼、國泰金、富邦金、正隆與新興。

自營商買超前五名個股，分別為元大台灣 50 反 1、元大 S&P 黃金正 2、富邦 VIX、國泰日本反 1、大同；賣超前五名標的分別是，元大滬深 300 正 2、元大 S&P 原油正 2、富邦上証正 2、國泰中國 A50、國泰中國 A50 正 2。

整體而言，今天日 K 開高走高收復 5 日線，日 KD 黃金交叉向上，後市需留意國際股市是否進一步止穩，尤其國際紛爭何時有具體進展、外資資金動向，留意台股何時完成築底。