【華冠投顧】台股大漲噴出276點，外資連三買，矽晶圓絕地大反攻!

美股大漲，台股繼周一漲 27 點，周二漲 9 點，今日開高走高大漲 276 點，9802 作收，漲幅 2.89%，成交量 1289 億元，價漲量增，指數連 3 紅!

昨日指數漲 9 點，跟大家說台股會慢慢好，惦惦美! 外資現貨市場由賣轉買，而融券卻大增 6.5 萬張，昨日又大增 2.1 萬張，融券餘額高達 60 萬張，大多人都跑去放空，籌碼→對多方有利，但指數要漲需補量才行! 今日價漲量增，符合預期規劃! 接下來看法，由於本波是空頭跌勢中的反彈，往上層層套牢賣壓，因此在大漲過後，切記勿追價，逢高仍須減碼因應。盤面最強族群屬矽晶圓的反彈，嘉晶 (3016)，漢磊(3707)，合晶(6182)，台勝科(3532)，中美晶(5483) 與環球晶 (6488) 等均以漲停板作收。被動元件在昨日破底後今日信昌電 (6173)，智寶(2375)，華新科(2492) 等反攻漲停板! 其他強勢個股包括錸德 (2349)，健策(3653)，義隆(2458)，匯鑽科(8431)，美琪瑪(4721)，昂寶 KY(4947)，台表科(6278)，嘉澤(3533)，瑞昱(2379)，京鼎(3413) 等均攻上漲停表現亮眼。

台股外資本周由賣轉買，連買三天，融券大增已來到 60 萬張，在籌碼有利之下，在殺完多單後，反軋空單，投資人操作務必小心，切勿做錯方向，不過由於是空方勢，因此反彈遇壓力請務必逢高減碼因應。

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