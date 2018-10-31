【華冠投顧】美中貿易露曙光、全球股市大反彈

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2492 華新科：

底部帶量反彈，站上多方攻擊區，周五之前可望延續多方氣勢。

2454 聯發科：

股價站上月線，量能突破均量放大到萬張之上，唯季線反壓仍在

3443 創 意：

今天量縮跳轉到 5 日線之上，後續挑戰月線需要觀察量能

3563 牧 德：

股價今天跳空續強突破月線反壓，後續有挑戰年線的可能。

4721 美琪瑪：

近期型態出現 N 型反轉，後續有機會出現波段行情

#一分鐘盤勢概況：

美國總統川普昨天一句話，美中貿易戰將有好結果，美股隨即大漲，費半漲幅更是一舉突破 4%。台股自然不用多說，指數開高走高、量能突破，許多跌深的個股，紛紛攻高到漲停。加上漲價題材紛紛帶量攻高，空軍一瞬間獲利回吐。昨天盤後分析才說過，台股已出現四個缺口，加上全民皆空，操作上更不宜過份曝險。

其實這次的反彈，事前是有跡可循的。首先，陸股先於 10/19 出現信心喊話，昨天證監會更出面強調，盤後即出現急拉。加上本月 G20 會議上，中國很有可能回應美方所要求的提案，這些都指向中美之間有協議的可能。而昨天川普的說話方式，進一步印證了美中貿易戰可望和解的可能性。若真的和解，則全球經濟成長有機會延續。

雖利多消利推升股市，但月線目前仍舊下彎，只能說台股目前先回補第四個空方缺口，後續還有三個空方缺口，需要一一克服。而 G20 會議之前，美中關係也有可能生變，因此操作上仍偏短線，月線之前、擇優停利。否則萬一情勢反轉，股市不排除還有持續創低的可能性。

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