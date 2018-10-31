台股盤後—權值股發威尾盤急拉71點 終場大漲276點成交量放大至1287億元

受到美股大漲激勵，台股今 (31) 日重啟漲勢，在權值股與主要類股漲勢引領下，盤中上衝逾 200 點，一路站穩 9600、9700 關卡，加上月底作帳效應助攻，帶動台積電、鴻海、台塑、聯發科、國泰金與富邦金等重量級權值股爆量上攻，尾盤爆出 158 億元大單，加權指數急拉上漲 71 點，加權指數大漲 276.02 點，收在 9802.13 點，成交量 1287.21 億元。

今日八大類股漲跌幅分別為，水泥類股上漲 2.22%、食品類股上漲 0.65%、塑化類股上漲 2.54%、紡織類股上漲 2.11%、機電類股上漲 3.33%、造紙類股上漲 1.06%、營建類股上漲 1.96%、金融類股上漲 1.84%。

電子股部分，包括台積電、大立光與鴻海今天在買盤加持下，漲幅都在 3% 以上起跳，其中大立光上漲 5.85%、台積電上漲 4.93%、鴻海上漲 3.14%。

另外，受惠於蘋果 MacBook Air、Mac Mini 與 iPad Pro 的新品發表，帶動蘋概股全面走揚，包括台郡、可成、穩懋、GIS-KY、雙鴻、美律、康控等蘋概股今天受新品上市激勵，股價全面走揚。

今日盤面量點還包括矽晶圓族群，包括中美晶、合晶、嘉晶與台勝科有志一同全數漲停；被動元件包括國巨、奇力新與禾伸堂等漲幅達 6% 以上。

分析師表示，台股今日雖收復 10 日線，但新台幣卻未同步明顯彈升，研判今天追價應該來自內資買盤居多，要留意部分個股恐有短線可能出現漲多拉回的情況，投資人進場前建議多觀望謹慎應對為佳。

整體而言，在國際情勢尚未穩定前，短時間內外資大舉進場可能性不大，短線應該仍將持續震盪整理，指數繼續大漲可能性不大。