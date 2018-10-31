富邦媒Q4旺季業績戰新高 全年營收上看400億元

富邦媒 (8454) 第三季受到年金改革影響，網路購物成長性較上半年趨緩，而隨雙 11、聖誕節、尾牙等節慶到來，富邦媒看好在消費景氣保守下，消費者將更集中於雙 11、雙 12 等折扣日消費，有望推升今年雙 11 業績上看 14 億元，推升第四季業績攀峰，法人看好，富邦媒今年全年營收有望挑戰 400 億元。 富邦媒第三季營收占比為網路購物 84.8%、電視購物 12.5%、型錄購物 2.5%，其中，網路購物第三季商品銷售比例則為 3C 家電 38.6%、居家生活 26.9%、美妝保健 17.3%、流行精品 12.0%、健康休閒 5.2%。



法人指出，富邦媒第三季在 3C 家電銷售占比提升下，影響毛利率表現由上季的 10.54% 下滑至 9.61%；電視購物則在營收成長及頻道費用節省下，獲利維持成長；而 B2B2C 的摩天商城則在同業補貼政策力道放緩下，第三季 GMV(成交金額) 回復成長。



而在海外投資部分，富邦媒提到，隨泰國消費景氣回溫，再加上第三季有增加電視購物的頻道曝光，因此泰國第三季獲利較去年同期成長逾九成，單季獲利逾 1500 萬泰銖；而在環球國廣部分，富邦媒指出，轉投資杜拜虧損逐步縮小，營運狀況好轉，環球單季虧損約 200 萬人民幣。

