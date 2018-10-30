〈富邦媒展望〉罕見對大環境悲觀 消費力道正在趨緩 憂貿易戰台恐被邊緣化

在電商陷入紅海市場競爭下，富邦媒 (8454-TW) 總經理林啟峰仍引領富邦媒繳出穩健成長的獲利成績，然而，他今天卻少見對大環境表達悲觀看法，直言「明年看不到樂觀的理由」，認為美中貿易戰是長期的對抗，在此情勢下最憂心台灣被邊緣化。

富邦媒第 3 季單季稅後純益 3.12 億元，每股純益 (EPS) 2.22 元，年增 28%，但低於上季單季 EPS 3 元的歷史新高；累計前 3 季稅後純益 10.4 億元，EPS 7.4 元，年增 14.8 %。

林啟峰直言，第 3 季已明顯感受到消費力道減弱，雖然電商行業還是處在蓬勃發展的階段，但單季獲利已較過去 2 季的成長力減緩，所幸雙 11 到來，在不景氣期間反而可吸引更多精打細算的消費者，至於進入明年後，受到大環境的衝擊如貿易戰，看不到樂觀的理由。

林啟峰更說，台灣經濟其實沒有太大的問題，賺錢的企業和公司還是賺錢，問題是出在分配，政策也應該鼓勵企業投資來增加工作機會，「台灣是工作機會相對少，大家搶工作導致難以加薪」，反觀在中國要留才，需要至少加薪 10% 以上否則人才就會跳槽，因為工作機會更多。

另一方面，林啟峰也提到，貿易戰的氛圍下各國會開始採取雙邊協商，這對於台灣而言是很大的壓力，因此，若電商業者要做跨境，難度很高，富邦媒仍會將發展主力鎖定台灣內需。