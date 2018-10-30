〈富邦媒展望〉擬定3年短鏈物流布局大計 衛星倉上看30個

零售業最大檔雙 11 即將到來，不過，富邦媒 (8454-TW) 總經理林啟峰今 (30) 日直言，今年恐怕還是會卡貨，11 月物流派遣工薪資已漲了 15%，但還是缺工，他也強調，電商的物流速度是競爭力的重要關鍵，因此，已擬定好 3 年的短鏈物流發展計畫，不僅要在南部再建 1 座自動化物流中心，也要完成建置 20-30 個衛星倉。

富邦媒至目前倉儲面積共 5 萬坪，包括 1 座自動化物流中心，4 個衛星倉，再加上其他散布在全台的大小倉庫共 10 幾個，不過，為了讓物流配送服務更快、分布密度更廣，林啟峰仍訂下 3 年短鏈計畫，預計年底前要在台南找到合適的據點開始建置南部自動化物流中心，作為南部配送的「航空母艦」，預計 1 年半內打造完成，同時，各地衛星倉將陸續開出。

林啟峰說明，目前站上銷售品項數達 200 萬項，而入倉商品總品項數約 60 萬件，卻占營收比重 70%，也就是說，對於需求較旺的商品強化物流速度有成，未來也將擴大全台衛星倉布局，以短鏈運送的方式增加配送彈性。

至於要因應運能不足，林啟峰目前規劃先少量導入二輪和三輪車等輕型載具。

林啟峰看好，若南部自動化物流中心啟用，加上衛星倉布局達成目標，物流速度可望因此大幅紓解，有望再帶來 20-30% 的成長。