去產能與環保政策加持 賣水泥比蓋房子更賺錢 陸水泥類股今狂飆

目前中國多個地區水泥價格又逢新一輪漲價潮，部分水泥上市公司的獲利能力和毛利率甚至超過龍頭的房地產企業，也讓今 (31) 日水泥類股持續拉升走強。

中國媒體報導，近來受到環保、基礎建設等因素影響，水泥價格不斷攀揚，卓創資訊分析師侯林林指出，尤其每年第二季和第四季是水泥旺季，尤其第四季特別供不應求，隨著秋冬季限產政策出爐，水泥政策也可望進一步上漲。

消息傳出後，帶動今天水泥股拉升走強。青松建化以漲停之姿領漲，博聞科技、尖峰集團、金圓股份、萬年青、華新水泥、海螺水泥、天山股份等個股亦有拉升表現。

青松建化今天領漲水泥類股 (圖自新浪財經)

據統計，十一長假後中國多地水泥價格持續上漲，尤其是華東和川渝地區。以川渝地區來說，部分水泥廠家再調價漲人民幣 50 元 / 噸，平均達到人民幣 550 元 / 噸以上的高點，也讓部分水泥行業龍頭的上市公司獲利能力和毛利率已超過國內龍頭房地產業者。

以水泥業龍頭海螺水泥第三季財報顯示，今年前三季歸屬上市公司股東的淨利潤為人民幣 207.16 億元，年增 111.20%，主要是受水泥價格攀揚、獲利增加所致。

除了海螺水泥，多家水泥上市公司業績同樣大幅增長，直接推手以水泥價格上漲為主。華新水泥前三季度歸屬淨利潤 34.11 億元，增長 224.98%。冀東水泥前三季度歸屬淨利潤為 14.15 億元，年增 111.7%。

這波水泥價格大漲，主要是受行業去產量、去產能，加上錯峰生產和環保趨嚴的影響，預計到 2020 年應該會維持在目前水準，水泥價格還有漲價空間，不存在大幅下跌的可能。

上峰水泥董秘瞿輝表示，目前水泥需求比較多而供給偏少，主要是近兩年供給側改革淘汰了一批落後產能，加上很多地區環保要求也很嚴格，目前全國水泥市場整個幾乎呈上漲的趨勢。指出：「現在水泥每噸成本大概在 200 多元 / 噸，毛利率大概在 40% 左右。」