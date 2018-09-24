〈Q4產業前瞻〉陸強化基礎建設刺激需求 水泥最旺季到來、雙雄拚獲利創高

雨季結束，中國大陸水泥價格漲勢再起，法人預期，9 月底各區水泥價格可望出現上漲，加上在美中貿易戰延燒下，大陸以加強基礎建設來刺激內需，可望進一步推升水泥價格，市場傳出十一長假後水泥價格將全面調漲，水泥廠營運高峰將落在第 4 季，台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 下半年營運看旺，法人看好全年獲利可望雙雙創下新高紀錄。

第 3 季為水泥傳統淡季，根據過往情況，需求量都會下滑，不過今年因中國大陸加強基礎建設力道推升需求，動能提前在 8 月轉強，由於雨季結束，進入第 4 季基礎建設及工程大旺季，且因受美中貿易戰的影響，政府加大基建的力道刺激內需，市場預估約較上半年增加逾 1 成，需求增加，帶動各地水泥價格的漲勢。

法人指出，大陸水泥在第 3 季下旬進入旺季，報價開始止跌回升，第 4 季進入最旺季，水泥價格將有機會進一步上漲。

中國政府嚴格執行錯峰生產，規定各水泥廠要有一定天數的歲修時間，在過剩產能陸續淘汰下，市場供給減少，價格在淡季也維持高檔水準，是推升水泥雙雄上半年獲利亮眼的主因。

法人預估，亞泥中國水泥價格與毛利今年可望較去年明顯上升，亞泥第 3 季水泥均價季增 3%，在中國的毛利將呈現淡季不淡的榮景，在大陸獲利挹注下，預估第 3 季 EPS 1.31 元，法人看好，亞泥今年在本業及業外挹注下，全年 EPS 上看 4.4 元。

台泥第 2 季毛利率 31%，季增 7.05 個百分點，年增 9.5 個百分點，歸屬母公司純益 70.64 億元，季增 1.39 倍，年增 2.28 倍，每股純益 1.51 元，創下 10 年新高，表現優於法人預期優；上半年歸屬母公司業主純益 100.09 億元，年增 2.35 倍，每股純益 2.14 元，上半年獲利已賺嬴去年全年。

第 3 季淡季不淡，第 4 季旺季效應下，法人看好台泥第 4 季營運樂觀，預估下半年營運可望優於上半年，全年獲利挑戰再創歷史新高。