估值逾90億美元！印尼「網約摩的」Go-Jek被曝獲谷歌、騰訊、京東等12億美元投資

10 月 30 日，the Information 消息稱，谷歌、騰訊和京東正計劃進一步投資印尼網約車企業 Go-Jek，這將使得後者的估值上升近一倍，突破 90 億美元。

關於 Go-Jek 此輪融資的消息可以追溯到去年。彼時，Go-Jek 被曝出展開新一輪融資，計劃融資額達到 12 億美元，加上已收到的 25% 的額外資金，該公司估值約 50 億美元。

但在今年初，有消息稱 Go-Jek 最終將獲得 15 億美元投資，超出原定目標，其額外資金來源和知名投資者包括：新加坡政府的投資控股公司淡馬錫和中國科技巨頭騰訊。

the Information 的最新報導顯示，此輪融資尚未完成，目前已獲得前投資方 12 億美元的投資承諾，如有更多投資者參與，總額或達 15 億美元，那 Go-Jek 估值可能更高，具體情況取決於 Go-Jek 的額外融資會有多少。

上述報導還指出，藉助來自谷歌、 騰訊和京東的額外投資，Go-Jek 正嘗試深化與這些關鍵戰略夥伴的關係，並尋求業務合作。Go-Jek 可能會利用來自這些科技巨頭的更多支持開拓東南亞市場，向東南亞另一打車巨頭 Grab 發起進攻。

公開資料顯示，Go-Jek 目前業務主要集中在印尼，該國也是東南亞人口數量最多的國家，約為 2.6 億人。該地區自然也就成為了 Go-Jek 與東南亞另一個打車巨頭 Grab 競爭的重要市場之一。

為了增強競爭力，這家以摩托車打車服務聞名的企業還在嘗試新的業務，如送餐、快遞等，拓展收入增長點。此外，Go-Jek 還推出了數字支付業務 Go Pay，並迅速成為該國領先的數字錢包服務提供商。

這次再獲得谷歌、騰訊和京東等戰略合作夥伴的投資，對 Go-Jek 而言意義重大。

谷歌作為全球科技行業的領頭羊，除了在資金、技術等資源上對 Go-Jek 帶來幫助，它還在當地有自己的業務，能與 Go-Jek 形成協同效應。

騰訊的微信支付業務在中國已經積累了豐富的經驗，應用場景遍布打車、送餐、購物等日常生活的方方面面，這也為 Go Pay 數字支付業務的發展提供了很好的借鑑。

京東則是中國第二大電子商務公司，其業務已經覆蓋印尼市場；它還是印尼初創公司 Traveloka 的投資者，後者是東南亞最大的在線旅遊門戶。

隨著巨頭加持，印尼市場的網約車之戰也將愈演愈烈，甚至有蔓延至整個東南亞的趨勢。目前，Grab 正在加大對印尼的投資，「殺」入 Go-Jek 的腹地；而 Go-Jek 也在走出印尼，走向東南亞，近期在越南推出了服務，還在新加坡、泰國招募司機。