台股盤前─2個理由有利多方進場搶短 惟變數仍多

台股加權指數昨 (30) 日終場以 9526.11 點作收，小漲 9.79 點，守住 9500 點關卡，今 (31) 日開盤前可觀察到美股再度強彈，而外資在台股期現貨布局轉向中性，均有利多方持續進場表態，然而，由於變數仍多，近來強勢股難以續強，盤勢偏空格局尚未扭轉，先以反彈視之。

三大法人昨合計買超 7.06 億元，其中外資買超 10.97 億元、投信買超 0.57 億元，僅自營商賣超 4.49 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1261 口至 11130 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 964 口至 39332 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 22 口至 9948 口。

由於美國總統川普 29 日表示，預期美中兩國就貿易問題可談成「很好的協議」，美股道瓊指數昨反攻大漲 431.72 點或 1.77%，收 24874.64 點；那斯達克指數上漲 111.36 點或 1.58%，收 7161.65 點；S&P500 指數上漲 41.38 點或 1.57%，收 2682.63 點；費城半導體指數上漲 47.42 點或 4.16%，收 1187.57 點。

不過，在市場對 11 月底將登場的川習會抱有期待之際，昨日驚傳美國商務部將中國福建晉華集成電路列入出口管制實體清單，儼然成為另一樁中興禁售案，事件後續有待觀察。

面對半導體景氣下滑雜音，環球晶昨表示，客戶端目前的晶圓庫存仍低，且 5G 商轉將加速 AI、通信、記憶體、車用電子和電源管理晶片等需求持續成長，預估至 2021 年半導體矽晶圓將維持成長，價格持續上漲。

上銀公布第 3 季財報，稅後純益 17.42 億元，季增 11%、年增 94%，EPS 達 5.94 元，獲利創單季歷史新高，不過，由於美中貿易戰使市場觀望氣氛濃厚，上銀董事長卓永財認為，第 4 季出貨將較第 3 季略減，而明年第 1 季為淡季，預期明年第 2 季恢復成長動能。

為鼓勵海外資金回流，金管會 30 日宣布修改公發公司資金貸與準則，開放企業海外持股 100% 的子公司，若將資金借給台灣母公司，可不受淨值 40% 的限制，由企業自行訂定限額。

蘋果發表新品推出平價版 MacBook 筆電，最新發表的 MacBook Air 採用更高解析度的 13.3 吋螢幕，超窄邊框設計，並加入 TouchID 和 Retina 螢幕，同時，市場也高度關注周五即將公布的蘋果財報。

整體來看，法人指出，大盤連續收兩根十字線、低點也呈現連續兩日墊高，技術面上若見一根中長紅 K 棒帶動大盤重回五日線，屆時可視為反彈波啟動。