【大慶證券】盤前分析－美股全面強彈，台股挑戰9600點關卡



◆盤勢分析

昨日美股因美國總統川普樂觀表示：「將會和中國達成很棒的協議」，激勵美股四大指數全面反彈，分別收漲 1.57~4.16%，其中以費半漲勢最為凌厲。受美中貿易關係可能好轉，昨日波音大幅上漲 4.27%；科技類股則由蘋果、輝達、英特爾、美光等領漲，漲幅分別達 0.5~9.36%，台股 ADR 與中概股也大幅揚升，台積電 ADR、日月光 ADR、阿里巴巴 ADR、百度 ADR 等重量級個股也分別上漲 0.89~3.99%。短期內受到貿易戰不確定性降低，美股或有反彈，不過需注意美國 11/6 期中選舉前，川普可能再度放話以利共和黨選情，股市震盪幅度恐加大，因此昨日美股大漲先以跌深反彈視之，建議投資人勿過度追高。

台股昨日無畏前日美股四大指數下跌影響，早盤小幅開低後一度翻紅上漲 58 點至 9574 點，不過上檔賣壓仍沉重，終場漲幅收斂，以 9526 點作收，小漲 9 點，成交量萎縮至 1012 億元。近期國際利空消息不斷，外資累計賣超約 1500 億元，使得台股十月以來多次破底，不過台股連日以來皆未再破底，加上大盤 KD 值與 RSI 直接落入低檔超賣區、外資期貨淨多單水位也默默回升至 39332 口、陸股官方防守前低 2449 點心態濃厚等，皆有利於台股短線反彈，不過受到國際紛擾如：美國期中選舉不確定性高、歐洲政經局勢混亂、美元指數強勢、各國經濟數據下滑，台股短線縱有反彈空間恐也不高，研判指數區間將落在 9400~9741 點之間，建議投資人在國際情勢好轉前，勿過度追高。

權值股昨日走勢普遍較強，台積電、鴻海、國泰金、富邦金、中鋼、統一超等扮演撐盤要角，漲幅分別為 0.22~2.51% 不等，近期因政治因素使得全球股市走勢較差，不過隨各國政府紛紛喊話，股市已見止跌跡象，有利於權值股後市持續走穩。中小型股震盪較為劇烈，矽晶圓延續前日強勢，中美晶、環球晶分別上漲 1.16% 與 1.36%；蘋概股如：瑞儀、嘉聯益、TPK-KY、台郡等分別上漲 1.33~9.89% 不等；記憶體族群的南亞科、華邦電、旺宏也分別收漲 3.63~5.96%；相較之下，被動元件族群因籌碼凌亂，表現依然弱勢，奇力新、華新科、國巨等分別下跌 6.88~9.54% 不等。從盤面來看，昨日大盤走勢較為平淡，但中小型股表現較為活潑，雖被動元件族群仍偏弱，但其餘族群個股在股價跌深後，已見低接買盤進場，有利於多方走勢，不過近期盤勢震盪幅度較大，建議投資人勿過度追高，選股建議可依循第三季季報表現強勁且未來展望佳、高殖利率等防禦型類股進行布局。

