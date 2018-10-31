

◆盤勢分析

1. 週二美國總統川普接受外媒採訪時樂觀表示：「我認為將會和中國達成很棒的協議，這協議一定要很棒，因為中國已榨乾美國許久。」，美中達成協議的可能性提高，蘋果 (AAPL-US) 週二發布第二場秋季發布會，推出新版 iPad Pro、MacBook Air 和 Mac mini。週二美股上漲，漲幅介於 1.57 至 4.16％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,400 點附近，壓力為 10 日線附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超賣區，後勢反彈可期。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 109 點附近，壓力為 10 日線，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值接近超賣區，短線偏弱但後續有機會反彈。近期法人著墨較深的個股包括 6488 環球晶、6182 合晶、6147 頎邦、8436 大江等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9,400 點之上並進而挑戰 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需等。

5. 在全球對 11 月底中美元首峰會抱持高度期待之際，昨（30）日驚傳美國商務部將中國福建晉華集成電路列入出口管制實體清單，以國安為由，禁止美國企業對晉華進行技術輸出。中美貿易戰陰霾不散，此案儼然成為另一樁「中興禁售案」，恐將使得中美科技戰場的角力更趨白熱化。

6. 工具機大廠上銀昨（30）日公布第 3 季季報，稅後純益 17.42 億元，季增 11%、年增 94%，每股稅後純益達 5.94 元，獲利創單季歷史新高；累計前三季稅後純益 45.22 億元、年增 139%，每股稅後純益 15.59 元，亦創歷史同期新高。上銀第 4 季出貨將較第 3 季略減，但仍比去年同期優，明年第 1 季為淡季，預期第 2 季將恢復成長動能，全年可望維持適度增長。上銀短期壓力為月線附近。

7. 台達電（2308）董事長昨（30）日表示，本季營運有望和第 3 季差不多，可能更好一些，毛利率走向應該還可以。市場解讀，台達電有機會連兩季營收創新高，本季毛利率有望維持上季 27.94% 的高檔水準。台達電中期支撐為季線附近。

8.8 吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（30）日召開法人說明會，雖然晶圓三廠 9 月初受停電影響並調降營收預估值，但第 3 季合併營收達 77.49 億元，仍超越財測目標並創季度營收歷史新高，單季每股淨利 1.01 元優於預期。世界先進短期壓力為月線附近。

